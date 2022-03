Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà al livello di Spider-Man: No Way Home per Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch nutre grandi aspettative per Doctor Strange nel Multiverso della Follia che, a suo parere, potrebbe far bene quanto l'hit Spider-Man: No Way Home.

"È un film grandioso", promette Cumberbatch, il cui Doctor Strange è stato visto per l'ultima volta rattoppare frettolosamente crepe nella realtà alla fine di Spider-Man: No Way Home. "Sarà una rivoluzione assoluta. Potrebbe far bene quanto Spider-Man, visto il livello di ambizione. Ecco, lo dico".

Dopo i due capitoli sugli Avengers, Spider-Man: No Way Home ha dimostrato che Doctor Strange, dopotutto, funziona bene in team con altri personaggi. E il suo secondo film da solista lo vedrà in coppia con uno dei personaggi più amati dei fumetti Marvel: America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez, una giovane con la capacità di farsi strada attraverso le varie realtà che compongono il Multiverso, pronta a porre ogni tipo di dilemma al nostro incantatore preferito.

"Strange sta ancora imparando a conoscere il Multiverso", anticipa il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Sam Raimi. "Ed ecco un personaggio che può effettivamente attraversarlo. Strange è un tale saccente, e stavolta dovrà chinare la testa e apprendere qualcosa di nuovo da una ragazzina".

"Ci sarà la resa dei conti. E molta scoperta di sé" prosegue Cumberbatch. "Strange è quasi un estraneo a se stesso prima che questo film riveli ciò che, essenzialmente, è nella sua natura, e che prima o poi deve affrontare per resistere o cadere". Le domande su chi sia veramente Strange non avranno risposte facili: "Ci sono alcune idee molto audaci e alcune prove straordinarie per Strange, e sorprendenti incontri. Alcune conclusioni sono davvero inaspettate."

L'uscita italiana di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è prevista per il 4 maggio.