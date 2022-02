Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l'Iron Man di Tom Cruise è nel film?

È finalmente arrivato un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e i fan sono convinti che racchiuda le prove dell'Iron Man di Tom Cruise.

Durante il Super Bowl LVI Disney e Marvel Studios hanno deciso di mostrarci il

secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e questa nuova occhiata all'interno del Multiverso Marvel - come al solito - ci ha lasciato con più domande che risposte.

Ma una risposta alcuni fan credono di averla trovata: quella alla domanda "Vedremo davvero l'Iron Man di Tom Cruise nel film?".

Gli utenti Twitter, infatti, come riporta anche Comicbook, sono sicuri che nella pellicola vi siano le prove della presenza di Superior Iron Man, una versione alternativa dell'eroe interpretato da Robert Downey Jr. proveniente direttamente dai fumetti, e per loro non può essere altri che Tom Cruise.

"Quindi ormai possiamo presumere che Tom Cruise sarà Superior Iron Man?".

"Tom Cruise nei panni di Superior Iron Man sta arrivando Oh Mio Diooooo".

"Dopo che Doctor Strange viene catturato dagli Illuminati, sembra che stia per incontrare il Professor X e Superior Iron Man #MultiverseOfMadness".

E che dire del misterioso personaggio con cui combatte Scarlet Witch?

"_È Superior Iron Man #MultiverseOfMadness #MarvelStudios #IronMan

drstrangeinthemultiverseofmadness #TomCruise_".

E voi, che ne pensate?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio al cinema.