Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva su Disney+: ecco la data

Dopo l'exploit al botteghino, si avvicina il momento dell'arrivo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness su Disney+. La piattaforma streaming ha svelato la data di uscita del cinecomic interpretato da Benedict Cumberbatch che torna a raccontare le avventure dello Stregone Supremo alle prese, stavolta, col Multiverso: il film approderà in streaming il 22 giugno. La data di streaming è stata annunciata tramite un video di ringraziamento peer i fan (che potete guardare qui sotto).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscito nei cinema a maggio, ha già incassato quasi 900 milioni al botteghino internazionale, di cui 376.5 milioni in patria.

L'uscita in streaming arriva 47 giorni dopo l'uscita nei cinema di uno dei maggiori blockbuster del 2022, rispettando la finestra dei 45 giorni di esclusiva nei cinema fissata da altre megaproduzioni a cominciare da The Batman e Sonic 2.

Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.