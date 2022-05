Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Benedict Wong attacca gli haters di Xochitl Gomez: "Vergognatevi!"

Benedict Wong non ci sta e polemizza con gli haters che hanno attaccato la sua costar di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Xochitl Gomez, per aver interpretato il personaggio gay America Chavez.

Benedict Wong scende in campo in difesa della co-star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la giovanissima Xochitl Gomez, attaccata sui social media con insulti omofobi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch e Benedict Wong a confronto con la giovane Xochitl Gomez

Come spiega la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, al cinema da ieri, Xochitl Gomez ha fatto il suo debutto nell'MCU nel ruolo di America Chavez, un'adolescente gay che ha la capacità di saltare tra gli universi. Secondo quanto riferito, l'inclusione del personaggio nel film e i riferimenti alle sue madri lesbiche sarebbero il motivo per cui il sequel di Doctor Strange è vietato in Arabia Saudita e in altri territori. La Disney ha rifiutato di tagliare i riferimenti LGBTQ nel film.

"La presenza di America Chavez in questo film è una scelta importante. È semplicemente enorme. E sono così felice che la Marvel si sia attenuta a questo e abbia conservato le sue scene", ha detto Xochitl Gomez ad Asia One (tramite The Independent). "Ed è semplicemente pazzesco che sia io a interpretare America. Anche se sì, il mio nome può essere associato all'odio di certi haters e cose del genere, ma va bene".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena d'azione

Quando il co-protagonista di Gomez, Benedict Wong, ha sentito parlare degli attacchi ricevuti dall'attrice è intervenuto esclamando: "Non va bene. Non va bene. Dobbiamo capire collettivamente che... Ha fatto un provino all'età di 13 anni e si è unita a noi all'età di 14 anni, è una delle attrici più giovani ad entrare a far parte del MCU con un film di tale portata. Sapete, è solo una giovane ragazza che interpreta il suo ruolo e lode per questo".

L'attore ha proseguito: "C'è un vero livello di vergogna per tutti quei troll che sono codardi a non mettere la loro faccia. Dovrebbero provare una profonda vergogna per quello che stanno facendo. Dobbiamo essere tutti corretti. Godiamoci tutti ciò che stiamo rappresentando. È triste che i fan di quel paese non riescano a vederlo. Ma tutto ciò che stiamo facendo è irradiare rappresentazione, dare voce a chi non ha voce. E questo è tutto ciò che possiamo fare: rappresentare le persone in modo che possano essere viste".

Wong ha interpretato lo stregone Wong nell'originale Doctor Strang nel 2016. L'attore ha poi ripreso il personaggio in diversi film del MCU, incluso il recente Spider-Man: No Way Home.