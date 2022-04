Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbath commenta il divieto in Arabia Saudita

Benedict Cumberbatch ha condiviso la sua reazione al divieto di proiettare Doctor Strange nel Multiverso della Follia in vigore in alcune nazioni a causa della presenza di un personaggio omosessuale.

Nel sequel è infatti presente America Chavez, personaggio interpretato da Xochitl Gomez, una teenager che ha la capacità di viaggiare attraverso le varie dimensioni.

Benedict Cumberbatch, commentando la notizia che in Arabia Saudita Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato vietato, ha dichiarato: "Se è così, si tratta di una delusione aspettata. Siamo arrivati a conoscere di questi regimi oppressivi che la loro mancanza di tolleranza esclude le persone che meritano di essere non solo incluse, ma anche celebrate per chi sono, e fatte sentire parte di una società e una cultura, non punite per la loro sessualità".

La star dei film Marvel ha aggiunto: "Sembra davvero fuori posto rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto come specie, senza dimenticare a che punto siamo globalmente come cultura, ma francamente è semplicemente una ragione in più per cui non è un atto simbolico inserire un membro della comunità LGBTQ+. Questo personaggio è quello dei fumetti. Non è qualcosa che abbiamo creato solo per dare spazio alla diversità. L'abbiamo inclusa perché è un personaggio fantastico. E quello è solo un aspetto del personaggio ed è tutto ciò che dovrebbe essere, ma tristemente, ora ha inoltre un significato realmente politico. E vorrei non fosse così. Vorrei che potessimo avere una conversazione normale su questo argomento e che non fosse un potenziale problema, ma non siamo in quella situazione".

Cumberbatch ha concluso: "Dobbiamo quindi ancora combattere. Dobbiamo spingere per avere inclusione ed eguaglianza e sono davvero felice che in un piccolo modo, ma su una tela molto ampia, Marvel e Disney lo stiano facendo".

La scena che ha causato problemi in Arabia Saudita, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, è molto breve e avrebbe una durata di circa 12 secondi. Il personaggio, in quel passaggio, svela che ha due madri.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.