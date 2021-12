Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sguardo ravvicinato ad America Chavez in una promo art

Diamo un primo sguardo al look di America Chavez, eroina del Marvel Universe che farà il suo debutto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Dopo il debutto della scorsa settimana del primo teaser ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una promo art che proviene dalla linea di personaggi Marvel Legends di Hasbro fornirebbe uno sguardo ravvicinato al personaggio di America Chavez.

In un post su Instagram condiviso dall'artista del packaging Jerry Wilson, ci viene fornito uno sguardo ravvicinato ad America Chavez, nuovo arrivo nel Marvel Cinematic Universe, che sarà interpretata da Xochitl Gomez.

America Chavez è apparsa per la prima volta nel mondo Marvel nel 2011, quando ha debuttato nella miniserie a fumetti Vengeance. L'eroina ha poi fatto parte del franchise di fumetti Teen Brigade, ma è più comunemente nota per il suo ruolo in Young Avengers del 2013, dove milita anche il personaggio di Kate Bishop di Hawkeye.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà Benedict Cumberbatch mentre riprende il ruolo di Dr. Stephen Strange. Questa volta lo Stregone Supremo sarà affiancato da Wanda Maximoff/Scarlett Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, reduce dal successo di critica di WandaVision. Il sequel dovrebbe legarsi agli eventi di WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home.

Nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams, che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Karl Mordo, Wong e Dr. Christine Palmer. Descritto come il primo film horror dell'MCU, è diretto da Sam Raimi che ha utilizzato una sceneggiatura scritta da Michael Waldron.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissa per il 6 maggio 2022.