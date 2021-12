Doctor Strange in the Multiverse of Madness: primo sguardo a Scarlet Witch in un leak

La Scarlet Witch di Elizabeth Olsen compare nel merchandise leaked dell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dopo il successo della serie Wandavision, Scarlet Witch, beniamina dei fan del Marvel Universe, farà ritorno prossimamente in Doctor Strange in the Multiverse of Madnes, nuovo capitolo dell'MCU destinato a esplorare ulteriormente il Multiverso Marvel. Adesso un leak del merchandise legato al film avrebbe anticipato un primo sguardo al personaggio di Elizabeth Olsen.

Come vediamo dalle foto apparse sui Twitter, l'eroina di Elizabeth Olsen compare sulla scatola del set LEGO dedicato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia in un fugace, ma promettente sguardo per la gioia dei fan.

Diretto da Sam Raimi, il sequel di Doctor Strange, è firmato da Jade Bartlett and Michael Waldron. Il cast del film include Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

WandaVision: Elizabeth Olsen è stata nominata Top Star IMDb del 2021

Al momento i dettagli sulla trama di Doctor Strange 2 sono piuttosto scarsi. Sappiamo che Doctor Strange 2 sarà il film più horror del MCU e che Cumberbatch sarà affiancato dalla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, che avrà un ruolo centrale.

L'uscita nei cinema di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 6 maggio 2022.