Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Sam Raimi ha diretto il film più horror del MCU"

Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e lo ha definito come il film più horror del Marvel Cinematic Universe.

Elizabeth Olsen ha definito Doctor Strange in the Multiverse of Madness come "il film più horror del Marvel Cinematic Universe". Secondo l'attrice, Sam Raimi sta facendo un ottimo lavoro e sta indirizzando il progetto verso lidi molto spaventosi.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Come riportato da Comic Book, nel corso della sua partecipazione a un incontro virtuale con la New York Film Academy, Elizabeth Olsen ha rivelato qualche dettaglio su Doctor Strange in the Multiverse of Madness e ha sottolineato quanto Sam Raimi stia traghettando il progetto verso lidi decisamente terrificanti. L'attrice ha raccontato: "Si tratta di un film molto spaventoso, molto simile ai primi diretti da Sam Raimi. Sta provando a creare il film più horror del Marvel Cinematic Universe". Già in occasione di una precedente intervista con Glamour UK, l'interprete aveva sottolineato le vibrazioni horror del progetto, ulteriormente esaltate dallo sceneggiatore del film.

Dopo l'abbandono di Scott Derrickson e l'arrivo di Sam Raimi, Michael Waldron aveva dichiarato a Friends From Work: "Io e Sam stiamo provando a trasformare Doctor Strange in un horror. Ovviamente, Scott Derrickson è un regista di horror e l'atmosfera era già presente anche nel primo film. Anche se Doctor Strange non è un horror, c'è un qualcosa di molto inquietante che si avverte e che funziona molto bene".

La pausa dalla lavorazione del film provocata dalla pandemia da Covid ha consentito alla produzione di riflettere con attenzione e di abbracciare con maggiore convinzione la svolta horror, già annunciata nel 2019 dallo stesso Scott Derrickson e Kevin Feige. Il regista aveva dichiarato: "Si tratterà del primo horror del MCU. Anche in Doctor Strange mi era interessato molto provare a riprodurre il gotico e l'aspetto orrorifico relativo a quel personaggio".

A smorzare i toni, però, ha pensato Kevin Feige che, pochi giorni prima dell'abbandono da parte di Derrickson, ha dichiarato: "Doctor Strange 2 sarà un film ad alto budget con qualche sequenza spaventosa. Voglio dire, tantissimi film che abbiamo visto da bambini hanno scene horror: penso a Gremlins, Poltergeist, I predatori dell'arca perduta. Questo aspetto, però, non li trasforma automaticamente in horror. Devo dire che è molto bello essere spaventati in questo modo piuttosto che in modo davvero viscerale. Scott sa fare entrambe le cose!".

Doctor Strang in the Multiverse of Madness sarà distribuito al cinema a partire dal 25 marzo 2022.