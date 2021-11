Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: un puzzle potrebbe aver svelato il villain del film

Il merchandise di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness fornisce primi intriganti dettagli sulal trama del film e sull'identità del possibile villain.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un puzzle dedicato al film

Un puzzle dedicato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe aver svelato alcuni dettagli sulla trama del film in lavorazione tra cui l'identità del villain.

Il puzzle in questione, la cui foto è stata diffusa da Resetera e rilanciata da IGN, mostra il dottor Strange (Benedict Cumberbatch) che combatte un gigantesco calamaro nel mezzo di una città, creatura che i fan dei fumetti identificheranno come il cattivo interdimensionale Shuma-Gorath. Tuttavia, Doctor Strange non è solo e il puzzle potrebbe averci offerto la prima immagine di Miss America (Xochitl Gomez).

Creato da Steve Englehart e Frank Brunner, Shuma-Gorath è apparso per la prima volta nella Marvel Premiere #10 del 1973. La creatura è un'antica forza del caos che non può essere distrutta, ma solo bandita nella sua dimensione originale. Nei fumetti, Shuma-Gorath ha persino governato l'umanità durante la preistoria della Terra. Con l'arrivo del Multiverso, non è difficile immaginare che Doctor Strange dovrà affrontare alcune pericolose creature provenienti da realtà alternative.

Per quanto riguarda gli alleati di Doctor Strange, l'immagine del puzzle non è abbastanza chiara per identificare i tre eroi di supporto presenti. Tuttavia, è facile immaginare che l'uomo con le mani luminose sia Wong (Benedict Wong), che la figura in rosso con le braccia aperte è Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e la persona con una giacca di jeans sia Miss America. Miss America è nota per la sua capacità di aprire portali verso altre dimensioni, un potere che sicuramente diventerà centrale quando gli eroi inizieranno a esplorare il Multiverso della Follia.

Al momento i dettagli sulla trama di Doctor Strange 2 sono piuttosto scarsi. Sappiamo che Doctor Strange 2 sarà il film più horror del MCU e che Cumberbatch sarà affiancato dalla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, che avrà un ruolo centrale. Confermato il ritorno di Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

L'uscita di Doctor Strange and the Multiverse of Madness è fissata per il 6 maggio 2022.