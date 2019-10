Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: Loki comparirà in un cameo?

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe prevedere l'arrivo di Loki in un cameo.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe prevedere la presenza di Loki in un cameo. Anche se l'originale Loki potrebbe essere morto in Avengers: Infinity War, gli sconvolgimento provocati dai viaggi nel tempo permetterebbero al fratello di Thor di proseguire la sua carriera di Dio degli Inganni nel proseguo dell'MCU.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

We Got This Covered avrebbe diffuso un rumor, rivelato da una fonte vicina a Marvel, secondo cui Loki potrebbe comparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sappiamo da tempo che Disney+ ha in preparazione una serie tv dedicata al personaggio interpretato da Tom Hiddleston. La serie Loki dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming nel 2021, ma per adesso non abbiamo ulteriori informazioni sulla direzione intrapresa dalla storyline.

Per adesso anche il plot del sequel di Doctor Strange è avvolto nel mistero. Sappiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà collegato alla serie Wandavision e il film potrebbe perfino resuscitare Quicksilver, fratello di Wanda, magari in una serie di flashback. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: Scarlet Witch sarà la nuova villain dell'MCU?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Scott Derrickson e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, arriverà nei cinema il 7 maggio 2021.