Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: Keanu Reeves nel cast?

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe vedere Keanu Reeves nel ruolo del demoniaco villain.

Keanu Reeves in lizza per unirsi al cast di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness?

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una sequenza del film

Da tempo, Keanu Reeves sarebbe al centro di una guerra fredda tra Marvel e DC. entrambe le compagnie vorrebbero il divo di John Wick per i loro franchise, così i rumor sull'interessamento delle compagnie nei confronti dell'attore per quello o quell'altro progetto si susseguono quotidianamente. L'ultima soffiata arriva da We Got This Covered: secondo il webmagazine Marvel vorrebbe affidare a Keanu Reeves il ruolo del villain Nightmare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In lizza per il supervillain Marvel vi sarebbero inoltre gli attori inglesi Matt Smith e David Tennant, ma per adesso Marvel tace lasciando spazio a illazioni giornalistiche di ogni tipo.

Keanu Reeves ha soccorso una fan che si era persa, ma non voleva accettare passaggi da uno "sconosciuto"

Quel che è certo è che Marvel corteggia Keanu Reeves da tempo. Kevin Feige ha ammesso che l'attore viene contattato praticamente per ogni film della compagnia nella speranza di convincerlo ad accettare un ruolo. Non è da meno DC Comics, che rivorrebbe Keanu Reeves nel ruolo di John Constantine,da lui già interpretato nel 2003.

Quale progetto deciderà di accettare il divo più corteggiato di Hollywood? Per il momento non è chiaro, visto che nel futuro dell'attore è già stato confermato un nuovo sequel della saga di Matrix che rivedrà Reeves nel ruolo dell'hacker Neo.