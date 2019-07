Keanu Reeves ha soccorso una fan che si era persa, ma non voleva accettare passaggi da uno "sconosciuto"

Keanu Reeves è intervenuto in soccorso di una fan che si era smarrita a Los Angeles, ma non avendolo riconosciuto aveva rifiutato un passaggio da lui.

La storia arriva dalla stessa fan, l'australiana Nicole Lewis-Jacobs che, mentre si trovata in vacanza a Los Angeles si era persa a Beverly Hills. Dopo essere entrata in un caffè, Nicole Lewis-Jacobs si è imbattuta in Keanu Reeves e, senza averlo riconosciuto, gli ha chiesto indicazioni. L'attore si è offerto di darle un passaggio indicando la sua Porsche, parcheggiata lì vicino, ma la Lewis-Jacobs ha respinto l'offerta spiegando di non essere abituata ad accettare passaggi da uomini che non conosceva. Per risolvere l'inghippo, Keanu Reeves si è presentato lasciando la donna a bocca aperta.

"Sono rimasta scioccata quando ho capito di chi si trattava, non lo avevo riconosciuto. Ovviamente sono salita sulla sua Porsche nera e lui mi ha accompagnato dove dovevo andare chiamando mia moglie e i miei figli per spiegare che mi stava accompagnando all'appuntamento. Non capita tutti i giorni che una star del cinema come Keanu Reeves ti dia un passaggio a Hollywood."

Keanu reeves è attualmente impegnato sul set di Bill & Ted Face the Music, ma circolano voci sempre più insistenti sul suo possibile ingresso nell'MCU. Anche i fratelli Russo hanno parlato di un potenziale ruolo di Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe.