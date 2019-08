Matrix 4: Keanu Reeves nel nuovo film di Lana Wachowski

Matrix 4 verrà realizzato: Lana Wachowski sarà impegnata alla regia e come autrice del nuovo capitolo della saga che avrà nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss come protagonisti della storia.

Il quarto film sci-fi sarà prodotto da Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures che produrranno il sequel di Matrix che proseguirà quindi la storia di Neo e Trinity. Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Picture Group, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana. Lana Wachowski è una vera visionaria, una filmmaker unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all'idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix".

La sceneggiatura del film è stata scritta in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell e le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2020.

Per ora non è chiaro come verranno riportati in scena i personaggi di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss che sono stati al centro della trilogia che ha incassato 1.6 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo ed era stata scritta da Lana e sua sorella Lilly.

Lana ha sottolineato: "Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato 20 anni fa riguardanti la nostra realtà sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice nel poter riavere questi personaggi nella mia vita e grata per un'altra opportunità di lavorare con i miei brillanti amici".