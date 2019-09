Constantine: Keanu Reeves riprenderà il ruolo in un film DC?

Keanu Reeves sarà di nuovo Constantine in un film dell'universo DC? Stando ad alcune indiscrezioni, la Warner Bros vorrebbe che l'attore riprendesse uno dei suoi ruoli più famosi.

Keanu Reeves sta vivendo un 2019 incredibile, con una carriera che si è arricchita di nuove esperienze come il doppiaggio in Toy Story 4 e il ritorno in un franchise di successo come John Wick. All'attore ormai manca solo un passaggio nei cinecomic e pare che questa possibilità si stia davvero per concretizzare. Reeves potrebbe riprendere il ruolo di Constantine, interpretato ormai quindici anni fa.

Keanu Reeves in una scena di Constantine (2005)

Warner Bros. vorrebbe coinvolgere Keanu Reeves nel DC Extended Universe e le possibilità sono veramente tante. Da un reboot di Deathstroke ad una partecipazione in New Gods di Ava DuVernay. L'unica cosa certa sinora è che il DCEU vuole fortemente portare con sé Keanu Reeves. Qualche mese fa si era parlato di Colin Farrell come nuovo Constantine ma ora potrebbe davvero concretizzarsi il tanto atteso ritorno della star di Matrix.

Secondo alcune fonti l'attore al momento sarebbe all'oscuro di tale possibilità e proprio per questo non ci saranno dichiarazioni positive a breve. Constantine nel 2005 non ebbe grossi risultati al botteghino ma il film divenne un cult negli anni successivi. Lo stesso Keanu Reeves si era detto possibilista in passato e potrebbe confermare questa concreta indiscrezione.