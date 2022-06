Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney+, Benedict Cumberbatch anticipa Doctor Strange 3

Dopo il successo stratosferico al botteghino, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è disponibile da ieri su Disney+ ed è topic trending su Twitter. Nel frattempo la star Benedict Cumberbatch anticipa la possibilità dell'arrivo di Doctor Strange 3.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch durante una scena tratta dal trailer

Dopo aver debuttato nei panni dello Stregone Supremo Stephen in Doctor Strange del 2016, Benedict Cumberbatch è diventato una figura fondamentale nell'MCU. Il suo Doctor Strange è apparso in sei film ed ha avuto un ruolo centrale in Spider-Man: No Way Home. Doctor Strange nel Multiverso della Follia ne ha sancito l'enorme successo, rappresentando il culmine del personaggio, ma al momento il suo futuro nell'MCU appare incerto.

Sebbene Doctor Strange 2 apra molte possibilità per il futuro dell'MCU, graffia a malapena la superficie di ciò che il multiverso ha da offrire. Inoltre, il finale crea molte potenziali trame per lo stesso Strange. Da un lato, sviluppa il Terzo Occhio, che potrebbe influenzare il suo livello di potenza quando lo ritroveremo sul grande schermo. Nel finale Strange incontra, inoltre, Clea (Charlize Theron) la quale lo avverte che ha causato un'incursione e deve aggiustarla. Entrambe queste cose avranno probabilmente un ruolo nel futuro dell'MCU di Doctor Strange e nel modo in cui si sviluppa.

In una recente intervista con The New Indian Express, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto della possibilità di Doctor Strange 3. L'attore ha chiarito di essere aperto all'idea spiegando:

"Spero che accada. Mi piacerebbe farne un altro. Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia molto altro da esplorare su di lui. È un personaggio così brillante e mi sto ancora divertendo a interpretarlo".

Considerando che Doctor Strange 2 si conclude con un cartello che afferma "Doctor Strange tornerà", è probabile che Cumberbatch riprenderà il suo ruolo ad un certo punto. Tuttavia, non è chiaro se accadrà prima in Doctor Strange 3 o in un altro film. Dal momento che un sequel in piena regola è probabilmente lontano nel tempo, non dovrebbe sorprenderci il fatto di ritrovare prima il personaggio in un altro progetto, come accaduto in Spider-Man: No Way Home. La palla adesso passa a Marvel, mentre i fan restano in attesa di saperne di più.