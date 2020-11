Doctor Strange 2 ha causato uno spoiler su WandaVision?

Si avvicina l'inizio delle riprese di Doctor Strange 2. Buona parte del team produttivo sarebbe già giunta in Inghilterra in attesa di dare il via alla lavorazione della nuova avventura causando, di fatto, uno spoiler sulla serie WandaVision con una foto leaked.

La foto in questione, diffusa dal Redditor IncubusART, è stata pubblicata in origine dalla stunt double C.C. Ice che mostra la vista dalla sua finestra accompagnandola con la scritta "Welcome to the bubble..." Sullo sfondo, nella strada, si intravede un'auto con la guida a destra, indicando chiaramente che il panorama appartiene a una città inglese, probabilmente Londra, dove sono appena iniziate le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision: una particolare scena della serie

C.C. Ice è da tempo la stunt double di Elizabeth Olsen nelle proprietà Marvel, inclusa WandaVision, perciò la sua presenza londinese rappresenta non solo la conferma dell'apparizione di Scarlet Witch in Doctor Strange 2, ma in un qualche modo anticipa anche la sopravvivenza di Wanda nel finale di WandaVision.

Il trailer di WandaVision ha anticipato la presenza del multiverso e numerose interferenze tra le varie dimensioni temporali che riguardano la presenza di Visione, defunto in Avengers: Infinity War. Possibile, dunque, che la reunion tra Wanda e Visione sia stata resa possibile dalla morte di lei, ma .la conferma della sua apparizione in Doctor Strange 2 rappresenterebbe una rassicurazione sull'incolumità di Scarlet Witch, almeno per il momento.

Già nel 2019, il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva anticipato la connessione tra WandaVision e Doctor Strange 2, ma all'epoca lo schedule dell'MCU prevedeva uscite ravvicinate per il film e la serie Disney+. Adesso a causa dello stravolgimento dovuto all'emergenza sanitaria WandaVision inaugurerà la nuova Fase dell'MCU, mentre il sequel di Doctor Strange la concluderà.

Secondo un rumor diffuso da Murphy's Multiverse, il finale di WandaVision ci condurrà direttamente in Doctor Strange 2, con i poteri di Wanda sempre più sviluppati man mano che lo show procede. Il rumor conferma, inoltre, il tono da sit-com già intravisto nel trailer e il coinvolgimento nel plot dei figli di Wanda e Visione.