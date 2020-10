Doctor Strange 2: Tobey Maguire, Andrew Garfield e Ryan Reynolds nel cast secondo Google

Probabilmente non c'è da fidarsi ma secondo Google il cast di Doctor Strange 2 vedrebbe la presenza delle star Tobey Maguire, Andrew Garfield e Ryan Reynolds. Basta digitare Doctor Strange in the Multiverse of Madness cast su Google per avere la curiosa sorpresa.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe uscire nelle sale il 25 marzo 2022. Benedict Cumberbatch tornerà nei panni di Stephen Strange e al suo fianco ci sarà la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Secondo i rumor, le riprese del film dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane.

La pre-produzione del film ha avuto un andamento travagliato con l'uscita del regista Scott Derrickson dovuta a divergenze creative con i Marvel Studios e l'arrivo di Sam Raimi.

Adesso che tutto sembra pronto per l'inizio delle riprese, ecco circolare nuovi rumor sul cast. Il più insistente vorrebbe il ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man, ma per adesso non c'è nessuna conferma da parte di Marvel. Lo studio ha, invece, annunciato di aver affidato la sceneggiatura a Michael Waldron, capo-sceneggiatore della serie Disney+ Loki. Secondo Google, ad affiancare Tobey Maguire ci sarebbero anche Andrew Garfield e Ryan Reynolds.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il cast secondo Google

Non sempre c'è da fidarsi di Google. In passato il motore di ricerca ha toppato indicando la presenza di Hugh Jackman nel cast di Avengers: Endgame. Strano però che Google indichi le tre star nel cast di Doctor Strange 2 in concomitanza con i rumor della possibile presenza di Maguire e Garfield in Spider-Man 3 a fianco di Tom Holland. Solo il tempo ci aiuterà a fare chiarezza.