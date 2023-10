Scarlet Witch è morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è la conferma della Marvel

In molti non avevano creduto alla morte del personaggio di Elizabeth Olsen alla fine del film di Sam Raimi.

Dopo oltre un anno di dibattiti, la Marvel ha ufficialmente confermato che il personaggio di Scarlet Witch è morto alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nel nuovo libro intitolato Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la tragica fine di Scarlet Witch è stata confermata. Il momento si verifica durante il finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo che Wanda distrugge il Monte Wungadore e si verifica un'esplosione rossa quando le rocce la schiacciano.

Nel libro possiamo leggere: "[Wanda] distrugge Wundagore - e lo fa crollare su se stessa - ponendo fine a due grandi minacce per tutto il Multiverso". Inoltre, la voce del libro riporta un simbolo corrispondente alla morte di un personaggio importante, confermando ufficialmente il destino di Scarlet Witch.

Nel film diretto da Sam Raimi, la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen intraprende un percorso di distruzione per trovare un universo dove poter stare con i suoi figli. Ha bisogno di trovare America Chavez ed è disposta a fare qualsiasi cosa per ottenerla, compreso saccheggiare Kamar-Taj e uccidere gli Illuminati.

Quando finalmente vede i suoi figli, questi sono terrorizzati dal mostro che è diventata e lei finalmente comprende l'atrocità delle sue azioni. Per rimediare ai suoi errori e salvare Doctor Strange, Wong e Chavez, distrugge la montagna e con essa tutte le copie del Darkhold.

Sebbene il sacrificio di Scarlet Witch rappresenti un momento di redenzione che fa di Wanda un'eroina, è un finale deludente per un personaggio che forse meritava di meglio.

Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen spera che la Scarlet Witch possa redimersi in futuro

Wanda ha probabilmente subito il maggior numero di traumi di tutti i personaggi del MCU. La sua famiglia è morta quando era giovane, poi è stata sottoposta a esperimenti prima che suo fratello morisse mentre combatteva contro Ultron. In seguito ha sacrificato Visione, ma non è servito a nulla, poi è stata colpita dal blip e al ritorno si è creata una nuova vita da sogno a Westview prima di doverla distruggere.