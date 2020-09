WandaVision: il trailer italiano svela il destino di Visione dopo Avengers: Endgame

Disney+ ha lanciato il trailer italiano di WandaVision in cui viene rivelato il destino di Visione dopo Avengers: Endgame. La serie inaugurerà la versione televisiva della Fase 4 dell'MCU che, come sappiamo, sarà molto diversa dalla Fase 3.

Il primo trailer di WandaVision introduce la dimensione da sitcom anni '50 in cui l'adorabile coppia formata da Wanda e Visione si gode una tranquilla vita domestica nella periferia residenziale americana, ma ben presto l'MCu irrompe creando un cortocircuito di epoche e atmosfere che sembrano confondere le idee allo spettatore e anche agli stessi personaggi. La morte di Visione in Avengers: Infinity War, appena accennata, dovrebbe essere una chiave importante della storia, mentre Wanda non sembra molto interessata a concentrarsi sulla dimensione della realtà e Visione non sembra cosciente della sua scomparsa. Il trailer offre, inoltre, un primo sguardo al personaggio di Agnes (Kathryn Hahn) e alla versione cresciuta di Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Il trailer di WandaVision si conclude con un vago 'prossimamente' senza indicare una data di uscita per la serie tv che potrebbe dunque ancora arrivare su Disney+ entro la fine del 2020.