Doctor Strange 2: primo sguardo al costume di Scarlet Witch svelato in un concept art leaked

Dopo il gran finale di WandaVision, prossimamente ritroveremo la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un concept art leaked apparso su Twitter anticiperebbe il nuovo look dell'eroina Marvel.

Secondo un post diffuso sa r/MarvelStudioSpoilers, il concept art proverrebbero da un'azienda di giocattoli impegnata a realizzare le action figure del sequel di Doctor Strange. Tra le figurine presenti nel concept art notiamo Scarlet Witch con indosso un costume diverso da quello rivelato nel finale di WandaVision.

Da quello che possiamo vedere nel concept art, c'è più nero nel design della tuta intorno all'area delle spalle. Inoltre, sembra che il costume si discosti leggermente da quello visto in WandaVision per la larghezza ed è privo del copricapo che l'eroina indossava come parte del nuovo costume. resta inoltre da capire se il costume indossato nelle action figure sarà lo stesso che Scarlet Witch sfoggerà sul grande schermo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma questo lo scopriremo prossimamente.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attualmente in lavorazione in Inghilterra, uscirà nei cinema il 25 marzo 2022.