Doctor Strange 2, Kevin Feige: "Le riprese si concludono questa settimana"

Kevin Feige si trova a Londra, sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per assistere agli ultimi giorni di riprese.

Il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato che le riprese di Doctor Strange 2 si concluderanno questa settimana. Feige ha rivelato di essere a Londra, sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, per assistere agli ultimi ciak.

La produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sta, dunque, per concludersi come ha rivelato Kevin Feige a Undefeated. I Marvel studios, nel frattempo, continuano a sfornare nuovi arrivi nell'MCU sfruttano la piattaforma streaming Disney+ su cui hanno debuttato le serie WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, presto seguite da Loki e dal film Black Widow, per cui è prevista una distribuzione ibrida cinema/streaming.

"Sono qui a Londra sul set di Doctor Strange 2 per la nostra ultima settimana, e Lizzie è qui; dopo aver lavorato senza sosta per confezionare WandaVision, è entrata direttamente in Doctor Strange 2" ha detto Feige. "Il pubblico si è accorto che le serie Disney+ della Marvel sono produzioni di prima classe, altrettanto grandi, importanti quanto i film. Abbiamo in programma di oscillare tra i due media".

Questa strategia è stata applicata allo sviluppo di The Falcon and the Winter Soldier ch, come anticipa Kevin Feige, non sarà l'ultimo posto in cui vedremo i personaggi della serie tv:

"Quando abbiamo deciso di fare uno show su Falcon e Winter Soldier, stavamo sicuramente pensando ai film Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civlil War. Puntavamo a quel livello. Siamo stati nello spazio, abbiamo combattuto Thanos , abbiamo spazzato via metà del mondo... Come sarebbe stato davvero se metà della popolazione scomparisse e tornasse? Come sarebbe? Sarebbe estremamente difficile ed estremamente complicato".

In precedenza, Kevin Feige ha parlato a ComicBook.com delle connessioni di WandaVision e Spider-Man: No Way Home con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma è stato sufficientemente vago da preservare il pubblico da eventuali spoiler:

"L'indizio più grande è il titolo del sequel di di Doctor Strange. Questo è l'indizio più importante su dove ci condurrà il Multiverso della follia e di come lo stiamo esplorando. È surreale per me pensare che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato a un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa, era diretto da Sam Raimi. Quindi questa abbreviazione per me è strana, preferisco chiamarlo Homecoming 3."

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nei cinema il 25 marzo 2022.