Doctor Strange 2, design alternativi per il costume del Mr. Fantastic di John Krasinski in inediti concept art

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto un gran parlare di sé anche per i camei illustri mostrati nel corso del film, e uno di questi era nientemeno che Reed Richards ovvero Mr. Fantastic, interpretato da John Krasinski, di cui quest'oggi possiamo vedere dei design alternativi grazie a degli inediti concept art... Quale costume vi piace di più?

Mr. Fantastic

Una delle sorprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata l'apparizione di John Krasinski nei panni di Reed Richards, e tanto più con una variante dell'iconica tutina simbolo dei Fantastici Quattro.

Ma sul web sono stati diffusi nelle scorse ore dei concept art che rivelano i vari design del costume indossato dall'attore, dando la possibilità ai fan di immaginare tutte le alternative possibili.

Emily Blunt vorrebbe veder tornare John Krasinski nel ruolo di Reed Richards

Una presenza annunciata

Tuttavia, mentre i fan non erano sicuri al 100% che lo avrebbero visto sullo schermo, pare che lo sceneggiatore della pellicola abbia sempre avuto intenzione di introdurre Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

I Fantastici 4: John Krasinski smentisce le voci di un suo ritorno

"Ho sempre voluto Reed Richards in questo film" raccontava lo scorso anno in un'intervista, come ricorda anche Comicbook "Nella prima bozza della sceneggiatura ci avevo addirittura messo una scena post-credit con lui, solo perché mi andava, in cui qualcuno nel Baxter Building stava rivedendo gli eventi del film, con tanto di inquadratura di un braccio che si allungava e poi si ritraeva. Reed è probabilmente il mio personaggio preferito, per cui ho sempre mirato a inserirlo nella pellicola".

Intanto, nel 2025 avremo un nuovo Reed Richards nel film dedicato ai Fantastici Quattro diretto da Matt Shakman... Secondo voi di chi si tratterà?