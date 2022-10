Emily Blunt vorrebbe veder tornare John Krasinski nel ruolo di Reed Richards

Emily Blunt vorrebbe vedere John Krasinski nei panni di Reed Richards, nel nuovo reboot dei Fantastici Quattro atteso per il 2025. Oltre al nome di Matt Shakman ufficializzato per la regia non sappiamo ancora nulla in merito a questo nuovo progetto, e ci sarà ancora da aspettare.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: John Krasinski ed Emily Blunt in una scena del film

Parlando sempre di questo reboot dei Fantastic Four, non essendoci ancora nulla di definito, i fan hanno cominciato, sul web, a votare quelle che secondo loro sono le coppie di attori più indicate per interpretare il ruolo di Richards e di Sue Storm. Fra i suggerimenti più quotati troviamo Penn Badgley e Jodie Comer e altri, anche se Emily Blunt e John Krasinski continuano ad essere i favoriti fra tutti. La firma di quest'ultimo, in realtà e basandoci almeno sulla sua precedente carriera, non parrebbe troppo impossibile.

Emily Blunt si racconta tra A Quiet Place e Il ritorno di Mary Poppins

In base a quanto recentemente riportato da ScreenRant, Emily Blunt si sarebbe espressa, in un'intervista con HeyUGuys, in favore del marito per questo ruolo, ricordando anche della sua breve comparsa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: "Ero davvero felice per lui perché penso che sia un grande fan. E capisco perché si tratta di una religione così ardente e appassionata per le persone. Adesso è una parte enorme della nostra storia cinematografica. Quindi era elettrizzato... Beh, spero che [possiamo vederlo di nuovo nel ruolo]. Lo spero. Non si sa mai".

Ovviamente i fan dell'MCU sanno benissimo che la scomparsa di un personaggio da questo universo narrativo non significa una sua sparizione definitiva, magari con un progetto che potrebbe mirare a raccontare le origini del personaggio di Krasinski. Pur non sapendo ancora nulla sul progetto dei Fantastici Quattro in molti hanno però ipotizzato che si tratterà di una squadra più giovane, dato che in futuro probabilmente dovrà comparire in scena per qualche tempo. In ogni caso non ci resta che attendere le dichiarazioni ufficiali verso il futuro e questo progetto, senza mai dimenticare del tutto le grandi possibilità narrative cui questo universo cinematografico ci ha abituato negli anni.