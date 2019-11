Doctor Sleep: un sequel era già in lavorazione prima del flop al botteghino USA

Un sequel di Doctor Sleep era già in lavorazione prima del flop al botteghino USA, ma adesso il progetto sarebbe a rischio cancellazione.

Apprendiamo oggi che un sequel di Doctor Sleep era già in lavorazione prima del flop al botteghino USA. Warner Bros aveva riposto grande fiducia nel film tanto da decidere di mettere in cantiere un seguito prima del riscontro col pubblico.

Hollywood Reporter ha rivelato che Warner aveva scommesso sul successo di Doctor Sleep tanto che il capo dello studio Toby Emmerich aveva già stretto un accordo col regista Mike Flanagan e con la sua Intrepid Pictures per scrivere un sequel il cui titolo di lavorazione era Hallorann, ispirato ai personaggio che appare sia in Shining che in Doctor Sleep.

Hallorann è un riferimento a Dick Hallorrann, cuoco dotato di poteri psichici interpretato da Scatman Crothers in Shining e da Carl Lumbly in Doctor Sleep. Dick viene ucciso nel film di Kubrick (anche se sopravvive nel romanzo di Stephen King), ma fa ritorno nei panni di uno spirito benevolo in Doctor Sleep. Cosa accadrà adesso al progetto in preparazione?

Visto che l'originale Dick Hallorrann è morto, resta da chiedersi se il sequel a cui Warner stava lavorando non fosse, in realtà, un prequel. Nel romanzo Doctor Sleep, Dick rivela la sua infanzia traumatica e le molestie subite dal nonno. Il romanzo It contiene un flashback che coinvolge un giovane Dick Hallorrann nell'esercito nella stessa base militare del padre di Mike Hanlon.

Gli interrogativi sul plot del sequel di Doctor Sleep sono però secondari di fronte al flop del film. Di fronte alla proiezione di un apertura sui 30 milioni di dollari, nel primo weekend il film in patria ha incassato solo 14.1 milioni e questo potrebbe decretare la morte dell'ipotesi di un sequel.

Qui trovate la nostra recensione di Doctor Sleep. La storia vede Danny Torrance ormai adulto e profondamente segnato dalle terrificanti esperienze vissute nell'Overlook Hotel. Nel corso degli anni Dan ha cercato di trovare un po' di tranquillità, ma questa tranquillità verrà scossa dall'incontro con Abra, una ragazzina che ha dei poteri soprannaturali simili ai suoi. Istintivamente Abra capisce che Torrance ha i suoi stessi poteri e gli chiede aiuto per contrastare la perfida Rose the Hat e i suoi followers, che letteralmente si nutrono dei poteri di persone innocenti per garantirsi l'immortalità.