Doctor Sleep, Mike Flanagan: "Pennywise sarebbe apparso nello spinoff cancellato"

Mike Flanagan ha svelato nuovi dettagli sullo spinoff di Doctor Sleep e sulla presenza del malefico clown Pennywise nel prequel di Shining cancellato per via del flop al botteghino.

Mentre si prepara a fare ritorno nel mondo di Stephen King con un adattamento per la tv de La torre nera, Mike Flanagan rivela nuovi dettagli sullo spinoff di Doctor Sleep cancellato per via del flop al botteghino. Spinoff che avrebbe visto protagonista Pennywise, il malefico clown di IT.

Uscito nel 2019, Doctor Sleep ha agito da sequel di Shining - sia il romanzo di Stephen King che il film di Stanley Kubrick - esplorando la vita di Danny Torrance adulto mentre affronta un gruppo di vampiri psichici noto come True Knot e prova a venire a patti con i suoi traumi infantili. Nonostante abbia ottenuto recensioni positive, Doctor Sleep ha fatto flop al botteghino incassando poco più di 72 milioni a fronte di un budget di 55 milioni.

Nel corso del podcast Script Apart, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha commentato gli scarsi incassi al box office e la conseguente cancellazione dello spinoff in preparazione, pensato come un prequel di Shining incentrato sul personaggio di Dick Hallorann (Carl Lumbly), ma con la presenza di Pennywise. Ecco come ciò sarebbe stato possibile:

"Avevo grandi idee per il film su Dick Hallorann, di cui ero così entusiasta. Si sarebbe aperto con lui da giovane a Derry e ciò avrebbe permesso una piccola sovrapposizione con IT. Perché nel canone, il piccolo Richie Halloran ha un incontro con Pennywise da giovane. Poi si arruola nell'esercito e finisce per cercare lavoro nelle forze dell'ordine a New Orleans, in un dipartimento di polizia dove vige la segregazione razzista e dove si trova ad affrontare qualcosa di simile al True Knot. Un assassino che prende di mira specificamente le persone dotate dii luccicanza".

La Torre Nera, Mike Flanagan: "Il film con Idris Elba ha fatto terra bruciata per i futuri adattamenti"

Entrando nei dettagli della storia, Flanagan prosegue: "Dick avrebbe vinto la battaglia, ma avrebbe perso la guerra e le persone a cui teneva, perciò finisce per optare per una vita più tranquilla, lontano da tutto ciò, e accetta questo lavoro preparando i pasti in questo hotel in Colorado. Sarebbe stato fantastico. il film sarebbe iniziato con con Carl Lumbly nei panni di Dick Halloran che pulisce la cucina e si prepara per l'inverno perché il custode e la sua famiglia stanno per arrivare. Gli dicono 'Devi essere pronto ad incontrarli e far fare loro un giro'. Poi sale nella stanza 237 e ha una visione vicino alla vasca da bagno in cui gli vengono in mente tutti gli eventi della sua vita. Alla fine della storia torniamo da lui nell'Overlook Hotel, mentre lo avvertono che il custode è arrivato. Scende al piano di sotto per incontrarlo nell'atrio e tu pensi che sia la famiglia Torrance, ma non lo è. Sono Delbert Grady, le sue figlie gemelle e sua moglie. E ti rendi conto che stai vedendo l'inizio di quella storia. Il lunedì hanno valutato la performance al botteghino e il martedì lo spinoff era morto. È stato straziante".