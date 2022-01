Doctor Sleep, su Netflix in streaming da oggi

Doctor Sleep, il sequel del film cult di Stanley Kubrick con Ewan McGregor, è disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 5 gennaio 2022!

Il thriller soprannaturale è diretto da Mike Flanagan ed è basato su una sua sceneggiatura tratta dall'omonimo romanzo horror di Stephen King. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità.

Doctor Sleep: una sequenza del film

Doctor Sleep è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, Rebecca Ferguson in quello di Rose Cilindro, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Buona parte di Doctor Sleep è ambientata nell'Overlook Hotel e la ricostruzione è talmente accurata che in molti hanno pensato al riutilizzo di materiale avanzato dall'originale Shining. Ma Flanagan ha svelato di aver ricreato la mitica location grazie a un'arma segreta: il regista è riuscito a ottenere i progetti originali usati da Stanley Kubrick per costruire gli interni dell'Overlook Hotel nel 1978. I progetti erano ancora in possesso di Warner Bros., lo studio che ha prodotto gli adattamenti kinghiani, e questo ha permesso al regista di ricostruire gli ambienti con le stesse specifiche approvate da Kubrick.