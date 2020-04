Doctor Sleep: ecco come è stato ricreato l'Overlook Hotel di Shining

Il regista di Doctor Sleep, Mike Flanagan, ha avuto il compito di ricreare l'Overlook Hotel di Shining, location tra le più celebri della storia del cinema. Ecco come ha fatto.

Doctor Sleep: una scena del film

Realizzare un sequel non è mai un lavoro facile, ma accostarsi a un capolavoro come Shining è davvero un'impresa titanica. Come sottolinea la nostra recensione di Doctor Sleep, Mike Flanagan ce l'ha messa tutta per onorare il nuovo romanzo di Stephen King omaggiando, al tempo stesso, il film di Kubrick in più occasioni.

Buona parte di Doctor Sleep è ambientata nell'Overlook Hotel e la ricostruzione è talmente accurata che, alla visione del primo trailer, in molti hanno pensato al riutilizzo di materiale avanzato dall'originale Shining. Ma Flanagan ha svelato di aver ricreato la mitica location grazie a un'arma segreta: il regista è riuscito a ottenere i progetti originali usati da Stanley Kubrick per costruire gli interni dell'Overlook Hotel nel 1978. I progetti erano ancora in possesso di Warner Bros., lo studio che ha prodotto gli adattamenti kinghiani, e questo ha permesso al regista di ricostruire gli ambienti con le stesse specifiche approvate da Kubrick.

Oltre a ciò, Mike Flanagan ha studiato Shining frame-by-frame nello sforzo di assicurarsi che ogni singolo oggetto e dettaglio visibile in ogni stanza fosse incluso nel sequel. Il regista ha così posto ogni libro, ogni fotografia, ogni dettaglio dell'originale nelle sue inquadrature duplicando di fatto l'Overlook Hotel. L'impressionante risultato è visibile nell'atto finale di Doctor Sleep, e in alcune delle scene iniziali che mostrano Danny Torrance da piccolo.