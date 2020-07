Doctor Sleep: il regista svela il cambiamento suggerito da Stephen King

Il regista Mike Flanagan ha svelato il cambiamento suggerito da Stephen King dopo la prima visione di Doctor Sleep, suggerimento che - incredibilmente - ha a che fare con l'eccesso di violenza contenuto nella prima versione dell'adattamento.

Doctor Sleep: una scena del film

Nel corso del podcast Kingcast, Mike Flanagan ricorda di aver mostrato Doctor Sleep a Stephen King nell'home cinema della sua casa di Bangor, Maine. Mentre era seduto accanto a lui, il regista ricorda di aver preso nota di tutti i comportamenti del Re del Brivido:

"Il film è lungo e in quella situazione credo che per me sia durato tre volte tanto. Ogni volta che Stephen si muoveva sulla sedia pensavo 'Lo odia, lo odia, oddio, lo odia.'"

C'è una scena in particolare in cui Flanagan ricorda di aver visto Stephen King stringere i pugni, la scena in cui si annuncia che il personaggio di Jacob Tremblay è il numero Diciannove nella sua squadra di baseball (il 19 è un numero ricorrente nei suoi romanzi). La sua reazione alla morte di Tremblay, però, ha avuto una risposta inaspettata da King:

"Una delle poche volte in cui si è voltato verso di me è stata la scena in cui Tremblay viene ucciso. Si è girato e mi ha chiesto 'Non è un po' troppo brutale?' Io ho risposto 'La rimonterò diversamente. Toglierò queste cose.' E in effetti il film è stato cambiato. Alla fine mi ha detto che era davvero l'unico appunto che aveva da farmi 'So che hai bisogno di questa scena, ma fa male. Per me sarebbe dura mostrarla a mia moglie, perciò penso che dovresti modificarla'. E aveva ragione".