Doctor Sleep: il flop del film annulla il progetto di un prequel di Shining

Mike Flanagan ha portato al cinema qualche mese fa Doctor Sleep, ovvero un sequel di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dal leggendario romanzo di Stephen King. Doctor Sleep purtroppo si è rivelato un flop, nonostante gli sforzi di Flanagan nel cercare di fondere il testo di King con l'immaginario di Kubrick. Un flop che potrebbe aver compromesso la creazione di un universo cinematografico legato a Shining.

Warner Bros. aveva preso in considerazione l'idea di trarre un prequel di Shining sulla costruzione dell'Overlook Hotel e ora sono stati resi noti dei dettagli riguardo al progetto ormai accantonato. Cinque anni prima dell'arrivo di Doctor Sleep al cinema, il regista Mark Romanek avrebbe iniziato a lavorare ad un prequel sull'Overlook Hotel, con Glenn Mazzara impegnato a lavorare alla sceneggiatura.

Jack Nicholson e Joe Turkel in una scena di Shining

La trama del prequel di Shining pare che fosse concentrata sull'uomo che ha concretizzato il progetto dell'Overlook Hotel sulle colline del Colorado all'inizio del XX secolo e Romanek in un'intervista ha svelato qualche dettaglio in più sulle idee per il film:"Era una sceneggiatura fantastica, basata su un prologo al romanzo che Stephen King aveva scritto e che poi venne tagliato per la lunghezza. E quindi è basato su King, non è qualcosa che qualcuno ha inventato ma è più una storia d'origine - western e selvaggia - che risale alla costruzione e alla profanazione dei cimiteri indiani e la costruzione dell'Overlook Hotel e il suo significato".

Romanek ha spiegato gli ostacoli principali:"Il problema è che il film è molto costoso. La mia impressione è che volessero vedere se ci fosse la possibilità di un universo che potesse avere una vita finanziaria con loro o una vita artistica grazie al pubblico. Ma non si sa mai, è un'ottima sceneggiatura. Sono orgoglioso della sceneggiatura".

Doctor Sleepè diretto daMike Flanagan e vede Danny Torrance (Ewan McGregor) ormai adulto ma ancora tormentato dagli eventi dell'Overlook Hotel. Nel momento in cui la sua vita sembra riassestarsi, Danny entra in contatto con la piccola Abra Stone (Kyliegh Curran), anch'essa dotata della luccicanza. Abra costringerà Danny a fare finalmente i conti con il suo passato. Nel cast del film anche Rebecca Ferguson, Bruce Greenwood e Jacob Tremblay.