Disney: i flop recenti? Per un dirigente è 'colpa dei fan sessisti'

Il riferimento è ai flop al botteghino di The Marvels, Wish e dell'ultimo Indiana Jones

Un dirigente dei Walt Disney Studios se l'è presa recentemente con un certo "pubblico sessista" per giustificare i flop al box-office di alcuni film del 2023 come The Marvels.

The Marvels è stato il film con l'incasso più basso di sempre per il Marvel Cinematic Universe. Con un guadagno di soli 206 milioni di dollari in tutto il mondo, il suo scarso rendimento non era stato affatto previsto dalla Disney per il suo 2023, dato che si era rivelato un anno promettente per le sale.

In definitiva, la Disney è stata superata dalla Universal Pictures al botteghino globale dello scorso anno, e delusioni come Indiana Jones e il Quadrante del Destino, La casa dei fantasmi e Wish hanno oscurato completamente successi come Guardiani della Galassia Vol. 3.

In vista del 2024, le prospettive per le sale cinematografiche sono in calo dopo gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori. La Disney, con una strategia sempre più incomprensibile, continua a puntare il dito e accusare gli spettatori invece di assumersi la responsabilità dei recenti fallimenti di critica e pubblico.

In una recente newsletter di Puck, il giornalista Matt Belloni ha citato proprio le parole di accusa di un dirigente della Disney, di cui è stato omesso il nome:

"Tutti dicono: 'Sono i film, stupido', che è una cosa facile da dire per la gente. I film più attraenti sono un ottimo modo per evitare le questioni politiche. Ma sempre più spesso il nostro pubblico (o il segmento di pubblico che è stato politicizzato) equipara il messaggio percepito in un film a un problema di qualità".

Il dirigente ha proseguito citando il flop di The Marvels: "Non diranno che trovano di cattivo gusto l'emancipazione femminile in The Marvels o in Star Wars [l'ultima trilogia con Daisy Ridley], ma diranno che non gli piacciono quei film perché sono 'brutti'".

"Quindi 'fare film migliori' diventa un codice per 'fare film che si conformano a stereotipi di genere regressivi o che mettono gli uomini al centro della narrazione'. Che è ciò che si sta vedendo ora, e ciò che riguarda la svolta di Bob [Iger] in questo momento", ha concluso.

The Marvels conclude la sua corsa al box office come peggior incasso della storia dell'MCU

Queste affermazioni, indipendentemente dal loro significato, dimostrano lo stato di agitazione della Disney in questo momento molto critico, in un anno in cui ha subito grossi perdite a causa dei flop al box-office e dopo la valanga di licenziamenti arrivati per il ridimensionamento dell'azienda.