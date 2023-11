The Marvels, per Bob Iger 'ha fatto flop perché c'erano pochi dirigenti a supervisionare'

L'amministratore delegato della Disney Bob Iger pensa di conoscere uno dei motivi per cui l'ultimo film del MCU, The Marvels, ha deluso al botteghino: non c'erano abbastanza dirigenti sul set.

Intervenuto al NYT Dealbook Summit, Iger ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo ritorno come amministratore delegato della Casa di Topolino, del difficile periodo in cui si trova la Disney e di altro ancora. Per quanto riguarda il declino dei Marvel Studios, un tempo una garanzia al botteghino, Iger ha ribadito di aver posto l'accento sulla qualità piuttosto che sulla quantità, come ha già detto più volte in passato.

"La qualità ha bisogno di attenzione... Non si ottiene per caso. La quantità, nel nostro caso, ha diluito la qualità", ha dichiarato.

Per quanto riguarda in particolare The Marvels, Iger ha affermato che parte del motivo per cui il film è stato rimandato più volte è dovuto al fatto che è stato girato durante la pandemia COVID-19 e quindi "non c'è stata la stessa supervisione sul set, per così dire, dove abbiamo dirigenti che controllano davvero quello che viene fatto giorno dopo giorno".

"Direi che, in questo momento, la mia priorità numero uno è aiutare lo studio a cambiare direzione dal punto di vista creativo", ha aggiunto.

The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

Alla sua uscita, The Marvels ha registrato un deludente incasso di 47 milioni di dollari, segnando l'apertura più bassa di sempre per un film del MCU.