Disney+ ha confermato l'aumento dei suoi abbonati nonostante il rincaro dei prezzi

La piattaforma ha guadagnato oltre 4 milioni di abbonati nel quarto trimestre di quest'anno, grazie alle novità come Agatha All Along e Inside Out 2

The Walt Disney Company ha reso noto che i ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 6% rispetto a quello precedente, raggiungendo 22,6 miliardi di dollari (21,4 miliardi di euro), e del 3% rispetto all'anno precedente, che lo porta a 91,4 miliardi di dollari.

Il colosso dei media e dell'intrattenimento ha registrato una crescita del 23% del reddito operativo totale del segmento per il quarto trimestre e del 21% considerando l'anno nel suo complesso, e una crescita del 39% dell'EPS rettificato a 1,14 dollari da 0,82 dollari per il quarto trimestre e del 32% a 4,97 dollari da 3,76 dollari per l'anno.

Il reddito operativo del segmento Entertainment della società è migliorato significativamente, raggiungendo 1,1 miliardi di dollari, con un aumento di 0,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente.

Il segmento Entertainment DTC (che comprende sia i dati di Disney+ che di Hulu) ha registrato una crescita dei ricavi pubblicitari del 14% nel quarto trimestre, contribuendo a un utile operativo di 253 milioni di dollari, e le attività di streaming DTC combinate hanno migliorato la redditività con un utile operativo di 321 milioni di dollari.

Disney ha chiuso il trimestre con 174 milioni di abbonamenti a Disney+ Core e Hulu e oltre 120 milioni di abbonati a pagamento a Disney+ Core, con un aumento di 4,4 milioni di abbonati rispetto al trimestre precedente.

Inside Out 2 della Pixar e Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios (ora in streaming su Disney+) hanno battuto numerosi record al botteghino e hanno contribuito a generare un utile operativo di 316 milioni di dollari. Come puntualizzato dal CEO Bob Iger, il successo del terzo trimestre per Disney+ è dovuto principalmente agli ottimi risultati ottenuti in streaming da prodotti quali Inside Out 2, reduce dal grande successo nelle sale, di Agatha All Along e di Descendants: L'Ascesa di Red.