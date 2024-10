Disney+ aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti in Italia, ma non per tutti

Questa fine di ottobre sembra essere condizionato dall'aumento dei prezzi delle varie piattaforme di streaming online, così dopo gli aumenti già effettivi in casa Netflix, anche la Disney ha optato per un ritocco dei propri tariffari per la propria piattaforma, anche se stavolta non riguardano tutte le tipologie di abbonamento.

Dal 17 ottobre scorso gli aumenti su Disney+ hanno riguardato, infatti, i piani senza pubblicità e il Premium, mentre il piano Standard con pubblicità è rimasto invariato a 5,99 euro al mese.

Il piano Standard, privo di pubblicità, è aumentato di 1 euro, passando a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all'anno, con un aumento di 10 euro). Il piano Premium, invece, ha subito un incremento di 2 euro, portando il costo mensile a 13,99 euro (139,90 euro all'anno, con 20 euro di aumento).

Joe Locke nell'episodio 5 di Agatha All Along

Per quanto riguarda, invece, i costi per l'aggiunta di utenti extra, anche qui il prezzo è rimasto invariato: 4,99 euro per il piano con pubblicità e 5,99 euro per tutti gli altri. I servizi di qualità video e audio, e il numero di dispositivi supportati, restano uguali per ciascun piano.

Netflix: nuovo aumento dei prezzi per tutti gli abbonamenti da oggi

I nuovi prezzi