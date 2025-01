Kathryn Hahn non sa se verrà realizzata Agatha All Along 2, ma ammette: "La interpreterei per sempre"

Kathryn Hahn, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il red carpet dei Golden Globes 2025, ha parlato della possibile stagione 2 di Agatha All Along.

Kathryn Hahn ha parlato nuovamente della possibilità di ritornare nel MCU dopo essere stata protagonista della serie Agatha All Along.

Ad alimentare l'ipotesi che Disney stia valutando l'ipotesi di dare il via alla produzione di una seconda stagione dello show è stata la scelta di non proporlo come una "miniserie" durante la stagione dei premi.

Un possibile ritorno di Agatha

L'attrice Kathryn Hahn, intervistata sul red carpet dei Golden Globes 2025 da Variety, ha dichiarato che non sa il motivo di quella scelta e nessuno le ha ancora parlato di una possibile stagione 2 di Agatha All Along.

L'interprete della strega ha però ribadito che sarebbe felice di tornare sul set della Marvel e che adora il personaggio, quindi sarebbe disposta a interpretarla "per sempre".

Hahn è tornata sull'argomento anche ai microfoni di TVLine, ribadendo: "Ho chiuso personalmente con questa strega? No". L'attrice ha però ricordato: "Dobbiamo lasciare che chi ha il potere di farlo prenda quelle decisioni".

Un rinnovo per la serie Marvel?

Per ora Disney e Marvel non hanno aggiornato i fan sul futuro di Agatha All Along, spinoff sequel di WandaVision, dopo il debutto dell'ultimo episodio realizzato, arrivato in streaming su Disney+ il 30 ottobre.

A novembre è stata tuttavia annunciata la scelta di proporre il progetto come una comedy, facendo ipotizzare un ritorno. La protagonista ha ammesso: "Sembra suggerirlo. Sono all'oscuro come tutti. Ci sarà una serie su Visione, quindi potrebbe essere una trilogia. Chi può saperlo?".

Le riprese delle puntate con al centro il personaggio di Paul Bettany inizieranno nei prossimi mesi.

Agatha, nel frattempo, si è sacrificata per salvare Billy Maximoff ed è apparsa in versione 'fantasma' negli ultimi minuti dello show targato Marvel, apparentemente con l'obiettivo di aiutare il giovane a trovare suo fratello Tommy.