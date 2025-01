Agatha All Along e Wandavision: ecco perché queste serie Marvel non avranno una seconda stagione

A quanto pare c'è una ragione ben precisa per cui le serie con Kathryn Hahn e Elizabeth Olsen non andranno avanti con l'arrivo di altri episodi

Probabilmente Agatha All Along non tornerà per una seconda stagione e questo potrebbe valere anche per la serie precedente, Wandavision.

La serie Marvel, composta da nove episodi, racconta di un'impotente Agatha Harkness (Kathryn Hahn) che si imbarca in una serie di prove magiche lungo la Strada delle Streghe con la sua congrega, più l'adolescente Billy Kaplan/Maximoff (Joe Locke) ed è stata concepita come miniserie sequel di WandaVision.

La Disney ha presentato Agatha come serie comedy (piuttosto che come miniserie) durante la stagione dei premi, suggerendo che sarebbero potute arrivare altre stagioni in futuro. Tuttavia, pare che non sarà questo il caso.

Patti LuPone è Lilia in Agatha All Along

Perché Agatha All Along e Wandavision non avranno seconde stagioni

A rivelarlo è stata Patti LuPone. L'attrice, vincitrice di un Tony Award e nominata agli Emmy, ha dichiarato in una nuova intervista che l'autrice della serie Jac Schaeffer le ha detto che Agatha, così come WandaVision, era una storia a sé stante e che quindi non avrà un seguito.

Agatha All Along, ci sarà una seconda stagione? Kathryn Hahn aggiorna i fan della Marvel

"Non ci sarà", ha confermato LuPone a TheWrap quando le è stato chiesto di una seconda stagione, aggiungendo che Schaeffer "è venuta nella mia roulotte e mi ha detto: 'Patti, sono qui per dirti che Lilia morirà', e io le ho risposto: 'Ma io volevo una seconda stagione'. E lei: 'Non faccio seconde stagioni'".

L'autrice, così, le ha spiegato più nel dettaglio: "Mi ha detto: 'Volevano che facessi una seconda stagione di WandaVision e non l'ho fatta. C'è troppo roba da scrivere'", ha continuato LuPone. "Quindi fa delle storie singole e spero davvero e prego che un giorno possa lavorare di nuovo con lei perché è geniale".