Diamanti Grezzi, su Netflix in streaming da oggi

Diamanti Grezzi arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il nuovo film con Adam Sandler, tanto acclamato dalla critica quanto snobbato dagli Oscar 2020.

Diamanti Grezzi, diretto dai fratelli Safdie, racconta la storia del gioielliere ebreo newyorkese Howard Ratner, un carismatico gioielliere ebreo di New York alla costante ricerca del colpo della vita. Dopo aver piazzato una serie di scommesse ad alto rischio che promettono di ripagarlo alla grande, Howard si ritrova sul filo del rasoio alla ricerca di un equilibrio tra affari, famiglia e avversari che lo mettono sempre più con le spalle al muro nel suo instancabile percorso verso la vittoria. Tra gli interpreti del progetto la star Adam Sandler, Idina Menzel che interpreta la moglie, Judd Hirsch ed Eric Bogosian.

Diamanti grezzi: un primo piano di Adam Sandler

La sceneggiatura è firmata da Josh e Ben Safdie in collaborazione con Ronald Bronstein, mentre nel team dei produttori c'è anche Martin Scorsese. Nella lotta alle nomination, contro il Joker di Joaquin Phoenix e tutti gli altri possibili candidati alla statuetta come miglior attore, nulla ha potuto la "raccomandazione" per Adam Sandler grazie alla telefonata di complimenti ricevuta da Daniel Day-Lewis. D'altronde Adam stesso ha lanciato un avvertimento: Oscar oppure un film bruttissimo per vendetta. Quindi attendiamo con ansia questo scult!

Uncut Gems con Adam Sandler al settimo posto nella storia del cinema per uso della parola "fuck"

Diamanti Grezzi è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.