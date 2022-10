Diamanti Grezzi: Adam Sandler conferma la realizzazione del sequel con i fratelli Safdie

Josh e Benny Safdie si riuniranno con Adam Sandler per un altro film insieme: a rivelarlo è stato lo stesso Sandman durante una recente intervista di Entertainment Weekly. La star ha confermato che girerà il sequel di Diamanti Grezzi, anche se non ha divulgato alcun dettaglio specifico sul progetto in arrivo.

Sandler ha esordito dicendo: "Farò un film con i fratelli Safdie e, a quanto ne so, dovremmo iniziare verso la fine dell'inverno di quest'anno. Quindi una parte del mio cervello in questo momento è in modalità 'Sono in tournée'. So perfettamente che una volta che il film dei fratelli Safdie inizierà ci adopereremo per farci il c**o e per assicurarci che sia il miglior film possibile. So che ci vorrà molto tempo, ma adoro quei ragazzi."

Diamanti grezzi: Adam Sandler in una scena

"Parte del mio cervello in questo momento mi sta dicendo: 'Wow, una volta che il film inizia ci andremo giù pesante e le nostre vite cambieranno'. So che ci vorranno un po' di mesi per inseguire un obiettivo per il quale ci sentiamo tutti allo stesso modo. Vogliamo fare il meglio che possiamo", ha continuato l'attore.

"Il fatto è che non voglio deluderli perché so bene che lavorano molto duramente, e proprio come quando io lavoro alle mie commedie con i miei amici, significa molto per noi. Ogni parola significa molto per loro, ogni fotogramma del film. Ci tengo e li rispetto così tanto", ha concluso Adam Sandler.