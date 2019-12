Adam Sandler è talmente bravo in Uncut Gems che Daniel Day-Lewis gli ha telefonato per parlarne!

Adam Sandler ha raccontato di aver ricevuto una telefonata di Daniel Day-Lewis che lo ha chiamato per complimentarsi e parlare della sua performance in Uncut Gems.

La performance di Adam Sandler in Uncut Gems è talmente strepitosa da aver spinto Daniel Day-Lewis a telefonare al collega per parlare del suo lavoro nel film.

A raccontarlo è lo stesso Adam Sandler: mentre si stava preparando per andare a fare due tiri al canestro nel campo vicino la sua vecchia scuola, l'attore ha guardato il telefono e ha visto la chiamata da parte di Daniel Day-Lewis, che chiamava per complimentarsi per la sua performance: "Ha cominciato a parlare di come ha afferrato la poltrona davanti a lui durante la visione e a dirmi che non riusciva a lasciarla andare. E' stata la miglior telefonata di sempre."

Adam Sandler non ha riferito molti dettagli sulla conversazione avuta con Daniel Day-Lewis, che lui chiama Danny, visto che i due sono amici di vecchia data, ma lascia intendere che è stata una telefonata piena di complimenti. D'altronde al momento la performance in Uncut Gems lo ha reso uno dei favoriti agli Oscar 2020.

Adam Sandler tra i primi a collaborare con Netflix: "Sono stato un genio per tutta la mia carriera!"

Uncut Gems, nuova fatica dei fratelli Josh e Benny Safdie, è un thriller indie che racconta la storia di Howard Ratner, carismatico proprietario di una gioielleria dipendente dalle scommesse che cerca di mantenere due relazioni in contemporanea.

Tra gli interpreti, a fianco di Adam Sandler, Idina Menzel che interpreta la moglie, Judd Hirsch ed Eric Bogosian