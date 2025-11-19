Dexter: Resurrection, la stagione 2 accoglierà il villain più atteso: arriva il New York Ripper

Tra i misteri rimasti in sospeso dopo il ritorno di Dexter, uno dominava la conversazione del fandom: quando sarebbe comparso il killer più temibile del nuovo ciclo narrativo di Dexter: Resurrection? Ora la risposta è arrivata, direttamente dalla bocca dello showrunner, trasformando le teorie in certezza.

Il New York Ripper entra finalmente in scena

Durante l'episodio del 18 novembre del podcast Dark Passengers: A Dexter Podcast, Clyde Phillips ha sciolto l'enigma che alimentava forum e social da mesi su Dexter: Resurrection. Quando gli è stato chiesto se fosse possibile anticipare qualcosa su Don Framt, l'identità del Ripper rivelata nel finale della prima stagione, la risposta è stata diretta e senza fronzoli: "Sarà nella seconda stagione."

È una conferma che pesa, soprattutto considerando quanto attentamente la prima stagione avesse costruito la sua ombra. Abbiamo visto Dexter affrontare carnefici come Lady Vengeance, il Tattoo Collector, Rapunzel, Gemini e Leon Prater, ma nessuno di loro era il vero mostro dietro la scacchiera. Il Ripper era già lì, ma sempre fuori campo: evocato dalle indagini della detective Wallace, dalle ossessioni di Prater e dal fascino che esercitava su Dexter stesso. Il finale, con i file rubati al dipartimento e la promessa implicita di metterlo "in cima alla lista di caccia", aveva lasciato il pubblico nella perfetta condizione di attesa.

Un villain costruito per durare

Phillips ha rivelato anche un dettaglio significativo: i piani originali non prevedevano di approfondire così presto il personaggio del New York Ripper. L'impatto era forte, certo, ma inizialmente l'idea era di tenerlo nell'ombra più a lungo. A cambiare la rotta è stata la reazione del pubblico: "Siamo rimasti sorpresi da quanto i fan fossero famelici riguardo al New York Ripper nella Stagione 1." L'entusiasmo online, la proliferazione di fan theory e la necessità di vedere questo predatore all'altezza di Dexter hanno convinto la writers' room a rimettere mano alla roadmap.

Qualcosa, però, resterà ancora protetto dal silenzio creativo: alla domanda sul possibile ritorno di Uma Thurman nel ruolo di Charley Brown, Phillips si è rifiutato di rispondere. La produzione è ancora in fase di sviluppo, e sebbene la serie sia già stata rinnovata a inizio ottobre, ci sarà da aspettare: la Stagione 2 non arriverà la prossima estate, dato che il cast e la troupe saranno ancora sul set. Le novità sul casting verranno rese pubbliche solo vicino all'inizio delle riprese.

Il messaggio è chiaro, l'attesa non sarà breve, ma sarà costruita con un obiettivo preciso: consegnare un antagonista capace di competere alla pari con Dexter.