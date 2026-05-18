Dexter Resurrection 2, due personaggi saranno diversi da come li avete sempre visti

La dinamica tra Dexter e Harrison nel corso della seconda stagione della serie revival sarà completamente diversa da qualsiasi altra abbiate mai visto durante lo show

La seconda stagione di Dexter: Resurrection potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra Dexter e Harrison.

La serie racconta la doppia vita di Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall), che di giorno è un analista e di notte un serial killer giustiziere che prende di mira gli assassini sfuggiti alla giustizia.

Con diversi spin-off, tra cui Dexter: Original Sin, Dexter: New Blood e Dexter: Resurrection, vengono messi a nudo i meccanismi interiori del protagonista e la sua vita personale, compresa una delle relazioni più importanti, quella tra lui e suo figlio Harrison (interpretato da Jack Alcott).

Dexter: Resurrection.

La dinamica tra Dexter e il figlio Harrison vi sorprenderà

In un'intervista concessa a ScreenRant in occasione di un evento di Dexter: Resurrection, Alcott, che tornerà nella seconda stagione nei panni di Harrison Morgan, ha parlato dei cambiamenti in arrivo a cui il pubblico potrebbe non essere abituato.

"Quando si affrontano tante cose insieme a qualcuno, ci si avvicina, e abbiamo visto Harrison e Dexter allontanarsi, tornare di nuovo vicini, per poi allontanarsi di nuovo. Li abbiamo visti affrontare più di quanto la maggior parte delle coppie padre-figlio dovrebbe affrontare. Non tutti uccidono il proprio padre o pensano di averlo fatto. Quindi vedremo una versione che non abbiamo mai visto prima, ovvero quella che ha superato tutte le difficoltà a cui abbiamo appena assistito".

Alcott ha proseguito: "Li abbiamo visti affrontare così tante cose insieme. Quindi continueranno per sempre a imparare l'uno dall'altro e a sviluppare il loro rapporto come padre e figlio, come pari, come amici. E vedremo una versione un po' più vissuta rispetto a qualsiasi altra che abbiamo visto".

Dexter: Resurrection.

La storia di Dexter e Harrison finora

Dexter e Harrison sono tornati in scena in Dexter: New Blood dopo che Dexter aveva deciso di affidare suo figlio a Hannah McKay (interpretata da Yvonne Strahovski) nella serie principale, sentendosi intrappolato in un circolo vizioso e temendo di causargli un trauma o che Harrison potesse finire per diventare come lui.

Dexter ha inscenato la propria morte per spezzare quella che sembrava essere una maledizione generazionale e, in New Blood, Harrison rintraccia Dexter a Iron Lake, il che porta a diversi scontri, tra cui l'ammissione da parte di Dexter di chi sia veramente.

Tuttavia, il colpo finale è stato quando Harrison ha apparentemente posto fine alla vita di suo padre dopo aver pienamente accettato la vera natura di Dexter e sperando di porre fine al ciclo di violenza. Ora, in Resurrection, Dexter rintraccia Harrison dopo essere fuggito da Iron Lake, cosa che sconvolge Harrison, che non sapeva che fosse sopravvissuto, e la loro dinamica si sta lentamente ricostruendo mentre instaurano un normale legame padre-figlio, compreso l'aiutarsi a vicenda a coprire gli omicidi che entrambi hanno commesso.

Quando esce in streaming la seconda stagione di Dexter: Resurrection

Al momento Dexter: Resurrection non si conosce ancora una data d'uscita ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla produzione, i nuovi episodi dovrebbero debuttare nell'ottobre 2026 su Paramount+, in coincidenza con il ventesimo anniversario della serie originale di Dexter. Le riprese della nuova stagione sono già iniziate a New York e vedranno il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan.