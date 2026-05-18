Dexter Resurrection 2, due personaggi saranno diversi da come li avete sempre visti

La dinamica tra Dexter e Harrison nel corso della seconda stagione della serie revival sarà completamente diversa da qualsiasi altra abbiate mai visto durante lo show

Dexter Resurrection, Michael C. Hall in un banner promozionale
NOTIZIA di 18/05/2026

La seconda stagione di Dexter: Resurrection potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra Dexter e Harrison.

La serie racconta la doppia vita di Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall), che di giorno è un analista e di notte un serial killer giustiziere che prende di mira gli assassini sfuggiti alla giustizia.

Con diversi spin-off, tra cui Dexter: Original Sin, Dexter: New Blood e Dexter: Resurrection, vengono messi a nudo i meccanismi interiori del protagonista e la sua vita personale, compresa una delle relazioni più importanti, quella tra lui e suo figlio Harrison (interpretato da Jack Alcott).

Dexter Michael C Hall Scena Serie Tv Paramount Plus
Dexter: Resurrection.

La dinamica tra Dexter e il figlio Harrison vi sorprenderà

In un'intervista concessa a ScreenRant in occasione di un evento di Dexter: Resurrection, Alcott, che tornerà nella seconda stagione nei panni di Harrison Morgan, ha parlato dei cambiamenti in arrivo a cui il pubblico potrebbe non essere abituato.

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"Quando si affrontano tante cose insieme a qualcuno, ci si avvicina, e abbiamo visto Harrison e Dexter allontanarsi, tornare di nuovo vicini, per poi allontanarsi di nuovo. Li abbiamo visti affrontare più di quanto la maggior parte delle coppie padre-figlio dovrebbe affrontare. Non tutti uccidono il proprio padre o pensano di averlo fatto. Quindi vedremo una versione che non abbiamo mai visto prima, ovvero quella che ha superato tutte le difficoltà a cui abbiamo appena assistito".

Alcott ha proseguito: "Li abbiamo visti affrontare così tante cose insieme. Quindi continueranno per sempre a imparare l'uno dall'altro e a sviluppare il loro rapporto come padre e figlio, come pari, come amici. E vedremo una versione un po' più vissuta rispetto a qualsiasi altra che abbiamo visto".

Dexter Jack Alcott Emilia Suarez Scena Serie Tv Paramount Plus
Dexter: Resurrection.

La storia di Dexter e Harrison finora

Dexter e Harrison sono tornati in scena in Dexter: New Blood dopo che Dexter aveva deciso di affidare suo figlio a Hannah McKay (interpretata da Yvonne Strahovski) nella serie principale, sentendosi intrappolato in un circolo vizioso e temendo di causargli un trauma o che Harrison potesse finire per diventare come lui.

Dexter ha inscenato la propria morte per spezzare quella che sembrava essere una maledizione generazionale e, in New Blood, Harrison rintraccia Dexter a Iron Lake, il che porta a diversi scontri, tra cui l'ammissione da parte di Dexter di chi sia veramente.

Tuttavia, il colpo finale è stato quando Harrison ha apparentemente posto fine alla vita di suo padre dopo aver pienamente accettato la vera natura di Dexter e sperando di porre fine al ciclo di violenza. Ora, in Resurrection, Dexter rintraccia Harrison dopo essere fuggito da Iron Lake, cosa che sconvolge Harrison, che non sapeva che fosse sopravvissuto, e la loro dinamica si sta lentamente ricostruendo mentre instaurano un normale legame padre-figlio, compreso l'aiutarsi a vicenda a coprire gli omicidi che entrambi hanno commesso.

Quando esce in streaming la seconda stagione di Dexter: Resurrection

Al momento Dexter: Resurrection non si conosce ancora una data d'uscita ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla produzione, i nuovi episodi dovrebbero debuttare nell'ottobre 2026 su Paramount+, in coincidenza con il ventesimo anniversario della serie originale di Dexter. Le riprese della nuova stagione sono già iniziate a New York e vedranno il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan.