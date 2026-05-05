Dexter: Resurrection 2, le foto dal set svelano un salto temporale e un colpo di scena mozzafiato

Sono state diffuse nuove foto dal set della seconda stagione di Dexter: Resurrection che anticipano ingredienti cruciali dei nuovi episodi. Le foto scattate sul set newyorkese dello spinoff di Dexter, diffuse da TV Insider, anticipano, infatti, un salto temporale e un colpo di scena mozzafiato.

Che cosa svelano le foto dal set di Dexter: Resurrection 2?

Le foto scattate sul set on location a New York mostrano l'attore protagonista Michael C. Hall intento a trascinare Chris Jericho in un vicolo per fargli fare ciò che Dexter è solito fare, dopo avergli iniettato un anestetico paralizzante. Le immagini rivelano, inoltre, un antagonista inaspettato per Dexter: il suo ultimo nemico sembra essere un anziano in sedia a rotelle, un bersaglio molto diverso da quelli visti nella scorsa stagione e nell'intero franchise.

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A interpretare il personaggio in questione è Brian Cox, già annunciato nel cast nel ruolo di Don Framt, alias lo Squartatore di New York, un serial killer inattivo che ora si diverte a tormentare le sue vittime. Tra le altre new entry avvistate sul set c'è Dan Stevens nei panni di Owen Stark, altrimenti noto come il Killer dei Cinque Distretti, un serial killer che, proprio come Zodiac, provoca la polizia con telefonate in cui minaccia di uccidere persone innocenti.

Tra le new entry del cast anche Bokeem Woodbine nel ruolo del Capitano Mixon e Nona Parker Johnson in quello di Fiona. È stato recentemente annunciato, inoltre, l'arrivo dell'icona horror Kane Hodder, noto per aver interpretato Jason Voorhees nella saga di Venerdì 13 e Leatherface in quella di Non aprite quella porta. Sebbene non si sappia ancora quale ruolo interpreterà Hodder nella serie, data la sua esperienza nel genere horror, è probabile che interpreti un altro serial killer che incrocerà la strada di Dexter.

Michael C. Hall in una scena di Dexter: Resurrection

La conferma del salto temporale tra la prima e la seconda stagione

Le foto dal set preannunciano anche un importante salto temporale nel presente per lo spinoff, con il figlio di Dexter, Harrison (Jack Alcott), ora divenuto ufficialmente un poliziotto, mentre nella prima stagione aveva appena iniziato l'accademia di polizia. Tra gli altri volti noti si segnala il ritorno di James Remar nei panni di Harry Morgan, Kadia Saraf in quelli di Claudette Wallace, Dominic Fumusa in quelli di Melvin Oliva e Uma Thurman nel ruolo di Charley Brown.

La prima stagione, da noi analizzata nella recensione di Dexter: Resurrection, era ambientata poco tempo dopo Dexter: New Blood, nel 2022, con Dexter che si risveglia dal coma e si trasferisce a New York, dove è costretto ad affrontare Leon Prater (Peter Dinklage), miliardario che gestisce una società segreta di serial killer. Oltre a Dinklage, la prima stagione, ricca di star, ha visto la partecipazione di numerosi serial killer e criminali interpretati da attori del calibro di Krysten Ritter, Neil Patrick Harris, David Dastmalchian ed Eric Stonestreet.

Il creatore e showrunner Clyde Phillips ha rivelato che la seconda stagione sarà composta da 10 episodi e debutterà su Paramount+ nell'ottobre del 2026.