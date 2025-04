Dexter: Resurrection: ecco Uma Thurman e altre star sul set con il celebre serial killer

Primo sguardo al cast di Showtime, ricco di celebrità, per il ritorno della versione del serial killer Dexter Morgan: apparsi Michael C. Hall, Uma Thurman e Peter Dinklage.

Dexter Morgan ha ancora sangue da versare e segreti da custodire: il serial killer con il codice torna in vita - sì, letteralmente - in Dexter: Resurrection, nuovo capitolo della saga firmata Showtime, in arrivo quest'estate. E con lui ci saranno anche Uma Thurman e altre celebrità.

Dexter: Resurrection, la resurrezione (letterale) di un antieroe cult

Dopo gli eventi drammatici della miniserie Dexter: New Blood, dove veniva ucciso dal figlio Harrison, lo ritroviamo nuovamente al centro della scena, sopravvissuto e costretto a fare i conti con il passato che ritorna - sotto forma dello spirito del padre adottivo Harry, ancora una volta interpretato da James Remar - e con un'oscura rete clandestina che potrebbe dargli una nuova missione. A guidare la nave c'è di nuovo Clyde Phillips, showrunner della serie originale e di Original Sin, pronto a rimettere le mani su una delle icone più controverse della TV americana.

Michael C. Hall riprende così i panni di Dexter, affiancato da una squadra di volti noti e new entry capaci di stuzzicare la curiosità anche dei più scettici. Ritroviamo David Zayas nei panni del tenace detective Batista, mentre nel nuovo cast brillano nomi di peso come Uma Thurman nel ruolo di Charley e Peter Dinklage in quello di Leon Prater. A completare il mosaico: Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez e Jack Alcott (di nuovo Harrison).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non mancano poi guest star che potrebbero cambiare le carte in tavola: Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian. Dietro la macchina da presa si alternano Monica Raymund, regista di quattro episodi, e Marcos Siega, che firma gli altri sei.

Dexter tra i vivi e i defunti: sangue nuovo, vecchi fantasmi

Girata tra le strade e le ombre di New York, la serie promette di esplorare un Dexter tormentato non solo dalla sopravvivenza inaspettata, ma anche da un senso di colpa che sembra assumere forma tangibile. "Mentre affronta le sue azioni e le possibili conseguenze," recita la sinossi, "Dexter si ritrova nuovamente coinvolto, tra la comparsa del padre defunto e un possibile nuovo incarico da parte di una rete sotterranea." Un plot che mescola il noir urbano con il thriller psicologico, in bilico tra i fantasmi interiori e le sfide di un mondo che forse non ha più spazio per i mostri "giusti".

Se Original Sin ha scavato nelle radici dell'oscuro codice di Dexter: Resurrection sembra volerci dire che il male, a volte, non muore mai. O forse ritorna, pronto a mutare forma sotto le luci della ribalta e i riflettori del pubblico.