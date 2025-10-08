Dexter: Resurrection ottiene il rinnovo per la stagione 2, ecco l'annuncio video di Michael C. Hall

Michael C. Hall ha annunciato con un video il rinnovo di Dexter: Resurrection per la stagione 2.

Il progetto ha riportato sugli schermi l'iconico personaggio interpretato dall'attore, di cui sono state raccontate le origini in uno spinoff prequel che, invece, è stato cancellato nonostante ne fosse stato già annunciato il ritorno sugli schermi di Showtime con un secondo capitolo.

Cosa racconta lo show sequel

La serie Dexter: Resurrection (di cui potete leggere la nostra recensione)) è ambientata alcune settimane dopo il momento in cui Dexter Morgan, il protagonista interpretato da Michael C. Hall, è stato ferito al petto da un colpo d'arma da fuoco. A sparare era stato il figlio. Dexter si sveglia quindi dopo essere stato in coma, scoprendo che Harrison (Jack Alcott) è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Il protagonista decide così di partire con destinazione New York, dove spera di trovare il figlio.

Dexter: Resurrection.

Angel Batista (David Zayas) arriva però per indagare e Dexter si rende conto che non è riuscito a lasciarsi il passato alle spalle. Padre e figlio si ritrovano quindi alle prese con l'oscurità e nuovi problemi, rendendosi conto che solo unendo le forze potrebbero uscire da quella situazione complicata.

Nel video Hall dichiara: "Ci hanno dato il via libera per un'altra stagione. C'è altro in arrivo. Il team di autori sta venendo assemblato ora. Prossimamente arriveranno nuovi dettagli, ma volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua".

Gli interpreti di Dexter: Resurrection

Nel cast ci sono anche Uma Thurman nella parte di Charley, Ntare Guma Mbaho Mwine nei panni di Blessing Kamara, Kadia Saraf nel ruolo della detective Claudette Wallace, Dominic Fumusa che è il Detective Melvin Oliva, Emilia Suarez che interpreta Elsa Rivera, James Remar nel ruolo del padre di Dexter, Peter Dinklage che è Leon Patrick Harris. Tra le guest star c'erano Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian.

Clyde Phillips, che ha recentemente commentato la cancellazione del progetto prequel, è produttore esecutivo e showrunner della serie targata Showtime.