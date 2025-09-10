Dexter: Resurrection, il rinnovo è a un passo dopo la cancellazione di Original Sin

Si allontana il rischio di dover dire addio al Dexter Morgan di Michael C. Hall, secondo una nuova voce Showtime e Paramount+ sarebbero sul punto di rinnovare Resurrection per una seconda stagione.

Dopo aver annunciato il rinnovo, Dexter: Original Sin è stata cancellata brutalmente facendo infuriare i fan. La stessa sorte non dovrebbe toccare - almeno così pare - a Dexter: Resurrection. Manca ancora la conferma ufficiale, ma secondo lo scooper Daniel Richtman Showtime e Paramount+ sarebbero sul punto di rinnovare la serie per una seconda stagione.

La serie sequel ha rivelato come il Macellaio di Bay Harbor si sia fatto strada verso New York City per riunirsi al figlio e sgominare un gruppo di assassini seriali riuniti su ordine del miliardario sociopatico e appassionato di serial killer Leon Prater.

Peter Dinklage in una scena di Dexter: Resurrection

Le avventure di Dexter Morgan proseguiranno?

Il finale di Dexter: Resurrection ha visto Dexter Morgan sconfiggere Prater e rubare i suoi file sugli assassini che operano in tutto il paese. Se questa è l'ultima volta che vediamo il personaggio di Dexter, possiamo dire che stavolta ha avuto una conclusione soddisfacente, a differenza del finale della serie originale, che aveva lasciato l'amaro in bocca nei numerosi fan tanto da attirare le critiche dello stesso Michael C. Hall. Tuttavia, gli spettatori desiderano che la storia prosegua e attendono con ansia la notizia del rinnovo.

Mentre Variety ha recentemente riferito la notizia secondo cui "Paramount starebbe pianificando l'apertura imminente di una writer's room per una potenziale seconda stagione di Dexter: Resurrection", lo scooper Daniel Richtman (tramite FearHQ.com) ha rivelato: "Ho sentito che Dexter è stato rinnovato per una seconda stagione".

La strategia di Paramount+ per il franchise di Dexter

Una scena di Dexter: Resurrection

L'idea di proseguire la saga di Dexter: Resurrection dopo la cancellazione repentina di Dexter: Original Sin ha "perfettamente senso" secondo Comicbookmovie.com. Per il proseguo della saga sono trapelate voci su un possibile spin-off incentrato sull'evoluzione di Arthur Mitchell nel Trinity Killer, ma le recensioni entusiastiche ricevuto da Dexter: Resurrection e gli ottimi ascolti avrebbero reso il rinnovo dello show una priorità per Showtime e Paramount+. Quindi non ci resta che attendere e sperare che il rumor diffuso da Daniel Richtman trovi presto conferma ufficiale.