Dexter: Original Sin, la spiegazione del finale: la storia si ripete nella serie prequel

Il creatore originale conosce bene l'universo del serial killer, e fa collidere passato e presente in un finale fatto per i fan. In streaming su Paramount+. Occhio agli spoiler!

Uno showrunner conosce bene i suoi personaggi, sono come figli: a volte so' pezzi 'e core, altre diventano come Victor Frankenstein. Lo ha dimostrato Clyde Phillips con la sua creatura più celebre, Dexter Morgan, il serial killer dei serial killer nato prima nei romanzi di Jeff Lindsay e poi ottimamente trasposto in tv con le fattezze di Michael C. Hall. L'autore televisivo ha salvato la serie originale dal calo di qualità nelle ultime stagioni con la miniserie sequel Dexter: New Blood, che ha dato un degno finale al personaggio.

Vecchio e nuovo si incontrano

Non contento, però, ha voluto donare ai fan anche una serie fatta a loro uso e consumo, che raccontasse le origini del protagonista: Dexter: Original Sin. Ora che questo prequel ha concluso la sua corsa su Paramount+, analizziamo il suo finale, praticamente speculare a quello della prima stagione della serie originale, e in attesa di un ulteriore sequel in produzione da parte dell'autore, ovvero Dexter: Resurrection in arrivo quest'estate sulla piattaforma. E attenzione agli spoiler!

Dexter: Original Sin: un finale per cui uccidere

Il protagonista affronta il colpevole

Scritto da Phillips e diretto da Michael Lehmann, il decimo ed ultimo episodio della serie Paramount+ chiude il cerchio aperto dai ricordi del Dexter adulto all'inizio della prima puntata, in punto di morte dopo l'attacco del figlio Harrison. Senza tornare nel presente ma ammiccando ad un possibile futuro del prequel, le carte sono oramai tutte scoperte: chi ha rapito il piccolo Nicky è il padre (o presunto tale), il Capitano della Omicidi di Miami Aaron Spencer (Patrick Dempsey), amico di vecchia data di Harry Morgan (Christian Slater) che voleva vendicarsi dell'ex moglie per avergli mentito sulla paternità.

L'uomo, dopo un confronto con il giovane Dex (Patrick Gibson), lo porta dritto al nascondiglio e lì cerca di annegare il figlio per dare un ultimatum terribile al ragazzo: ha il tempo di salvare il bambino, oppure di rincorrere e uccidere Aaron, non entrambe le cose. Il protagonista sceglie incredibilmente di non seguire il suo primo istinto e salvare il bambino, mentre è incosciente e quindi non saprà chi lo ha salvato. In seguito, avendo compreso le motivazioni del Capitano, sa che non lascerà la città ma andrà dall'ex moglie e dal nuovo compagno per completare la propria vendetta: a quel punto riesce ad acciuffarlo e farlo diventare un altro dei suoi trofei, al largo della baia di Miami.

Dexter: Original Sin. Patrick Gibson in una scena del finale.

Harry, una volta saputo l'accaduto, rimane sorpreso dal comportamento umano ed empatico di Dex e gli dice quanto sia orgoglioso di lui. Anche perché il ragazzo viene promosso come dipendente e non sarà più stagista all'interno della Scientifica, mentre Debra (Molly Brown), che fa pace con la migliore amica, decide che dopo il diploma vorrà arruolarsi in polizia piuttosto che andare all'università con una borsa di studio sportiva. Così lavoreranno tutti e tre nello stesso ambito e i due uomini "non potranno più tagliarla fuori" dai loro discorsi.

I peccati della madre nella serie prequel

C'è però un serial killer nel ciclo inaugurale di Dexter: Original Sin, immancabile nella tradizione del franchise. Si tratta di Brian Moser (Roby Attal, nella serie originale interpretato da Christian Camargo), il fratello maggiore di Dexter da parte della madre Laura. Quest'ultima sviluppò una relazione extraconiugale con Harry, che la utilizzò come informatrice contro il Cartello, il quale finì per ucciderla con una motosega davanti agli occhi dei due bambini, nati nel sangue. Un'arma che lui stesso utilizzerà anni dopo per vendicarsi.

Un gradito ritorno per i fan

Preso dai sensi di colpa, il Detective Morgan li prende con sé in casa ma, data la natura violenta di Brian, finisce per tenere solo Dex, vedendo un futuro solo per lui. È così che ora Brian ha fatto fuori uno dopo l'altro tutti coloro che avevano reso la sua vita infelice, separandolo da suo fratello, l'unico membro rimasto che fosse sangue del suo sangue, il quale non ricorda nulla perché ha rimosso tutto in seguito al grave trauma subìto da piccolo. Intanto Bobby Wyatt si risveglia dal coma in ospedale e Maria LaGuerta (Christina Milian) inizia ad avere qualche sospetto su Harry quando questi dice a Batista (James Martinez) che non crede ci sia un unico omicida dietro tutte quelle morti. Il serial getta insomma un velo oscuro sulla figura di papà Morgan come mai prima d'ora.

Un ricordo che al protagonista non tornerà in mente se non 15 anni dopo con l'arrivo (o meglio, il ritorno) a Miami del Killer del Camion Frigo, quando Harry sarà bello che morto e avrà lasciato in eredità a Dexter il codice. Un sistema che, già da questo finale, il patrigno dice al figliastro come debba diventare il suo. Tutti i riferimenti alla storia familiare dei Morgan e dei Moser sono una grande strizzata d'occhio ai fan della prima ora, per i quali questo serial è stato creato ad arte. Un cerchio che si chiude in tutti i sensi quindi, e che già sappiamo si riaprirà, facendo tornare la memoria al giovane Morgan.

Happy Ending

Ecco perché l'epilogo di questa parte della storia ha meno mordente sugli spettatori: quando Harry minaccia di uccidere Brian, sappiamo già che non può accadere perché il killer dovrà ritornare in città molto tempo dopo, e lo stesso vale per l'ultima scena di festeggiamenti al ristorante di Dex, Debra insieme al padre. Lì Brian li osserva di nascosto e da lontano: non si potrà trattenere troppo altrimenti il suo non sarebbe un epico comeback 15 anni dopo. Ai fan ora non resta che aspettare invece il ritorno in scena di Michael C. Hall, non più solo voce narrante, quest'estate su Paramount+.