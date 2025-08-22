Dexter: Original Sin, la serie è stata cancellata nonostante fosse già stato annunciato il rinnovo

Paramount, nonostante ne avesse annunciato il rinnovo, ha cancellato Dexter: Original Sin. Lo studio, ad aprile, aveva confermato la produzione di un nuovo gruppo di episodi, tuttavia la situazione sembra sia cambiata.

La cancellazione di Dexter: Original Sin

Le fonti di Variety sostengono che la produzione del progetto prequel sia in pausa e non sia stata fissata una data per il possibile ritorno del cast e della troupe sul set.

Dexter: Original Sin, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva debuttato sugli schermi televisivi nel mese di dicembre e la prima stagione si era conclusa a febbraio.

Dexter: Original Sin. Patrick Gibson e Patrick Dempsey in una scena del finale.

Paramount, tuttavia, non sembra avere intenzione di concludere il suo impegno nel portare sugli schermi la storia di Dexter. I produttori hanno infatti intenzione di mettere alcuni sceneggiatori al lavoro per sviluppare una potenziale seconda stagione di Resurrection, il progetto sequel di New Blood che ha segnato il ritorno di Michael C. Hall nell'iconico ruolo di Dexter Morgan. La prima stagione si concluderà sugli schermi americani il 5 settembre e, per ora, non è stato confermato il rinnovo.

Il primo episodio dello show ha ottenuto 4.4 milioni di spettatori durante la prima settimana di presenza sulle piattaforme e sugli schermi.

Cosa raccontava lo show prequel

La serie Dexter: Original Sin era ambientata nel 1991 e raccontava le origini di Dexter, ruolo affidato a Patrick Gibson. Nelle puntate il protagonista sta studiando a Miami e compiendo il suo "addestramento" da serial killer. Dexter trova conforto e comprensione in Harry, che diventa il suo unico confidente e gli insegna un codice che ha ideato per aiutarlo a trovare e a uccidere le persone che meritano di morire, il tutto evitando di venire arrestato.

Nel cast c'erano anche Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson. Tra le guest star c'erano Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.

La serie era stata creata da Clyde Phillips, coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo.