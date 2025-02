Dexter: Resurrection, Krysten Ritter entra nel cast in un ruolo "fatale"

L'attrice, celebre per la sua partecipazione a Breaking Bad e per il ruolo da protagonista in Jessica Jones, apparirà nella serie sequel di Dexter

Krysten Ritter è stata ingaggiata per un ruolo nella nuova serie drammatica di Showtime Dexter: Resurrection, che racconta un nuovo capitolo del serial killer Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall.

La Ritter, assunta per un ruolo da guest star, interpreterà Mia Lapierre, una rinomata sommelier che potrebbe nascondere un segreto da serial killer.

L'attrice ha mandato in fibrillazione i fan con una storia su Instagram intitolata "NYC bound baby", pubblicata giovedì mattina in concomitanza con un'intervista di Collider in cui lo sceneggiatore di Daredevil: Rinascita, Dario Scardapane, ha rivelato che la produzione della seconda stagione della serie Disney+ sarebbe iniziata in questi giorni.

I fan Marvel speravano nel ritorno di Jessica Jones

Krysten Ritter è Jessica Jones

Dopo i recenti commenti di Brad Winderbaum, dirigente del settore streaming e TV dei Marvel Studios, che ha dichiarato di stare "esplorando" la possibilità di riportare gli altri Defenders, tra cui il personaggio di Krysten Ritter, su Disney+, i fan hanno cominciato a sperare.

Jessica Jones: Krysten Ritter nella terza stagione

Sui social media sono subito iniziate a circolare speculazioni sul fatto che la Ritter avrebbe ripreso il ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Tuttavia, l'attrice si è recata a New York per le riprese di Dexter: Resurrection.

Il cast principale del seguito di Dexter: Resurrection, le cui riprese sono in corso nella Grande Mela dal mese scorso, comprende David Zayas, James Remar, Jack Alcott, Uma Thurman, Peter Dinklage, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa ed Emilia Suárez.