Jessica Jones potrebbe tornare nel MCU? Krysten Ritter condivide la sua opinione

Krysten Ritter ha interpretato Jessica Jones nelle serie Netflix tratte dai fumetti Marvel e l'attrice ha ora espresso il proprio interesse a un possibile ritorno del personaggio.

Durante la promozione di Sonic 3 - Il Film, infatti, l'attrice ha risposto a un commento compiuto da Brad Winderbaum durante il D23 Brazil Expo parlando di chi vorrebbe rivedere in azione nel MCU.

Il commento di Krysten Ritter

Il responsabile del settore Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios aveva infatti dichiarato che sperava in un ritorno di Jessica Jones sugli schermi.

Krysten Ritter ha ora dichiarato: "Brad Winderbaum ha detto quello? È davvero entusiasmante da sentire. Non è lui a prendere le decisioni?".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Andiamo, Brad! Facciamolo accadere. Facciamolo. Sarò pronta".

The Defenders: per Krysten Ritter "Interpretare Jessica Jones è come una droga"

La serie Jessica Jones aveva debuttato sugli schermi di Netflix nel 2015 e aveva conquistato gli spettatori andando in onda per tre stagioni. Successivamente il personaggio era apparso in The Defenders, la miniserie che univa i vari tasselli del mondo Marvel approdati sulla piattaforma di streaming.

Il ritorno delle serie Marvel

Dopo una lunga attesa è stato Charlie Cox, interprete di Matt Murdock, a ritornare protagonista di una serie grazie a Daredevil: Born Again, in arrivo su Disney+ martedì 4 marzo 2025. Negli episodi torneranno anche Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernthal che è The Punisher/Frank Castle, Deborah Ann Woll ed Elden Henson nei panni di Karen Page e Foggy Nelson.

Da tempo i fan della Marvel si chiedono se negli episodi torneranno anche altri personaggi molto amati come Jessica o Luke Cage e non resta che attendere per scoprire se ci sarà qualcosa di concreto nelle loro ipotesi legate alle future apparizioni sugli schermi.