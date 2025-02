Marvel sta pensando di riportare indietro anche Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist?

Con il ritorno del Matt Murdock di Charlie Cox in Daredevil: Rinascita, Brad Winderbaum, responsabile della sezione Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha condiviso un aggiornamento sul resto dei personaggi che un tempo formavano i Defenders.

In una nuova intervista, Winderbaum ha dichiarato che la Marvel sta "esplorando" ogni possibilità percorribile per l'eventuale ritorno della Jessica Jones di Krysten Ritter, del Luke Cage di Mike Colter e dell'Iron Fist di Finn Jones.

"Non posso dire molto, ma vi dirò che è davvero emozionante poter giocare con questa idea", ha detto Winderbaum a Entertainment Weekly. "Ovviamente non abbiamo le risorse narrative illimitate di un fumetto, ma, parafrasando, se puoi disegnarlo, puoi realizzarlo".

Il debutto dei Defenders nel MCU è possibile

The Defenders: una foto dei protagonisti

Winderbaum ha continuato: "Si tratta di intavolare delle trattative con gli attori, di trovare il tempo e dell'enorme scala della produzione per costruire un universo cinematografico, soprattutto sul piccolo schermo. Ma posso solo dire che, considerate tutte queste variabili, è certamente qualcosa di creativamente estremamente stimolante e che stiamo esplorando con grande attenzione".

The Defenders: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones in una scena della prima stagione

Prima di lanciare Disney+, i Marvel Studios hanno collaborato con Netflix per sviluppare diverse serie basate sui personaggi dei loro fumetti. Cox ha recitato in Daredevil per tre stagioni tra il 2015 e il 2018, Jessica Jones ha avuto una serie di tre stagioni tra il 2015 e il 2019, mentre Luke Cage ha avuto la sua serie per due stagioni tra il 2016 e il 2018 e Iron Fist sempre due stagioni tra il 2017 e il 2018. Tutti i personaggi sono stati riuniti nella miniserie crossover The Defenders del 2017.

Le serie non sono proseguite perché la Marvel ha dato la priorità alla produzione dei suoi show direttamente per Disney+. Nel 2024, Ritter ha dichiarato di essere pronta a riprendere il ruolo di Jessica Jones, dopo che Winderbaum aveva confessato di essere favorevole al ritorno del personaggio.