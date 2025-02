Daredevil: Rinascita, iniziano le riprese della Stagione 2, ecco quanti episodi debutteranno su Disney+

La prima stagione della serie debutterà il prossimo marzo in streaming sulla piattaforma digitale ed è stato svelato con quanti episodi

Un nuovo spot televisivo di Daredevil: Rinascita è stato diffuso nelle ultime ore e ha confermato che la serie avrà una première di due episodi il prossimo 4 marzo su Disney+.

In quest'ultima anteprima, sono presenti molte scene d'azione e viene inoltre rivelato che il titolo "Born Again" (Rinascita nell'edizione italiana) deriva dai graffiti di Muse (a cui il sindaco di New York, Wilson Fisk, sembra essersi interessato molto).

La versione originale della storia vedeva Matt Murdock rinunciare a essere Daredevil, anche se sappiamo che la situazione è cambiata dopo il reset della produzione voluto dai Marvel Studios. L'Uomo senza Paura potrebbe aver fatto un passo indietro rispetto alle sue attività di vigilante, solo per aspettare che qualcosa lo faccia uscire dall'ombra... da qui, "Rinascita".

Nel nuovo spot spazio anche per Punisher, Tigre Bianca e Bullseye

Un altro elemento di spicco dell'anteprima è una fantastica inquadratura dell'iconico logo del teschio sul petto di Punisher. Vediamo anche una maggiore presenza di Tigre Bianca e quello che sembra essere uno scontro sul tetto con Bullseye.

"Mi sento ringiovanito, fortunato e benedetto per il fatto che mi viene data ancora l'opportunità di interpretare questo personaggio", ha recentemente dichiarato Charlie Cox. "Raramente si ha la possibilità di svolgere una gamma così varia di compiti come attore. Posso fare tutte queste cose fighe come avvocato, ho scene emozionanti con vari interessi amorosi, e poi posso indossare un fantastico costume da supereroe e saltare dai tetti".

Inoltre, le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono appena iniziate, quindi possiamo aspettarci già prime foto dal set e nuove indiscrezioni sul continuo della trama già nelle prossime settimane.